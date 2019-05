Hudson-Odoi wil Hazard's nummer 10 bij contractonderhandelingen met Chelsea

Het wonderkind van the Blues is een van de meest gewilde talenten in Europa, maar Chelsea wil absoluut geen afscheid nemen van de Engelsman.

Callum Hudson-Odoi lijkt steeds meer trek te hebben in een langer verblijf bij en de garanties dat hij de man is om Eden Hazard op te volgen zouden ertoe kunnen bijdragen dat hij zijn contract gaat verlengen, zo begrijpt Goal .

Hazard lijkt waarschijnlijk naar te vertrekken. In een interview na de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen zondag tegen bevestigde hij dat hij 'zijn beslissing heeft genomen' met het oog op de toekomst. De Madrilenen moeten nog wel een overeenkomst bereiken met the Blues over een transfersom voor de Belg, waar ze onderhandelen over een prijs tussen de honderd en honderd miljoen euro.

Ondertussen probeert Chelsea Hudson-Odoi langer te behouden. In januari wezen ze nog vier biedingen van af, zelfs nadat de tiener een transferverzoek had ingediend om te proberen een overstap naar de regerend Duits landskampioen te forceren.

Het verlangen van de achttienjarige Engelsman om te vertrekken is verzacht nadat manager Maurizio Sarri hem vier basisplaatsen op rij gaf in de Premier League, voordat hij in april tegen een achillespees scheurde.

Hij onderging een operatie in Spanje en nu hij terug is in Londen wil de Engelse international dat er een oplossing voor zijn toekomst komt. Hij heeft nog geen contractaanbieding van Chelsea ontvangen, maar gesprekken waarschijnlijk beginnen na de -finale tegen op 29 mei.

Net als Bayern, kan Chelsea Hudson-Odoi zijn favoriete nummer 10-shirt aanbieden, dat de afgelopen zeven jaar is gedragen door Hazard. Bayern bood Hudson-Odoi in janauri het nummer 10-shirt aan, dat werd gedragen door clublegende Arjen Robben, en een sleutelrol in hun team. Ze blijven geïnteresseerd en zouden zich opnieuw kunnen gaan melden voor de jongeling als de gesprekken niet goed verlopen met Chelsea-directeur Marin Granovskaia.

is ook geïnteresseerd in Hudson-Odoi, maar zij zouden meer problemen ondervinden dan Bayern om hem vast te leggen aangezien het een concurrent is van Chelsea in de Premier League.

Alle opties liggen nog open voor Hudson-Odoi, maar Chelsea heeft een goede uitgangspositie voor een contractverlenging.

De in Londen geboren vleugelaanvaller hoopt op een snel herstel, waar een vergelijkbare blessure er bij Arsenal-verdediger Laurent Koscielny voor zorgde dat hij zes maanden uitgeschakeld was.

Hudson-Odoi streeft na succesvolle operatie op een terugkeer op het veld bij de start van het Premier League-seizoen in augustus, maar de medische staf van Chelsea staat het niet toe dat er gehaast gaat worden. Het 'Talent van het Jaar' bij de club zei vorige week tijdens de prijsuitreiking zich goed te voelen.

"Ik denk dat de operatie heel goed verlopen is. Alles ging perfect, zoals ik wilde. Ik ben heel blij dat ik de prijs heb gewonnen. Ik denk dat het seizoen goed is verlopen en ik heb het gevoel dat elke keer wanneer ik speelde ik meer zelfvertrouwen kreeg en ik heb ervan genoten", zei Hudson-Odoi. "Ik heb genoten van elk moment dat ik speelde. Ik moet gewoon hard blijven werken en hopelijk krijg ik dan meer kansen."

Chelsea's beslissing om nog geen gesprekken te beginnen met Hudson-Odoi kunnen verband houden met het aanstaande transferverbod. Het zal de onderhandelingen met verschillende spelers waarschijnlijk beïnvloeden.