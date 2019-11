Hudson-Odoi & Pulisic zijn Chelsea's toekomst, maar Willian is de ster van nu

De Braziliaan is al 31 jaar, maar hij speelt beter dan ooit en is belangrijk voor de jonge ploeg van Frank Lampard.

Nadat op 14 september flink uithaalde tegen (2-5), domineerden de jongelingen van manager Lampard de krantenkoppen.

Dat was natuurlijk niet zo vreemd: alle goals werden immers gemaakt door eigen jeugdspelers van de club. Tammy Abraham produceerde een hattrick en Fikayo Tomori en Mason Mount waren ook trefzeker. Wat er die dag gebeurde op Molineux was tot nu toe de meest spectaculaire rechtvaardiging van Lampard's geloof in de jeugd.

Na afloop was de voormalige middenvelder van The Blues echter terughoudend om alle lof in ontvangst te nemen, of om zijn talenten op te hemelen.

In plaats daarvan probeerde Lampard de aandacht te verplaatsen naar één van de oudste spelers van het team.

"Willian was vandaag de uitblinker", zei de Chelsea-coach over zijn routinier. "Zijn werklust als hij niet in balbezit was, was ongelooflijk. Als je een vleugelspeler wil vertellen wat je van hem verwacht, kun je gewoon Willian's beelden van vandaag laten zien."

"Hij is dit seizoen tot nu toe onze beste speler."

Die bewering was toen al waar en nu, zes weken later, nog steeds.

Callum Hudson-Odoi en Christian Pulisic laten zich de laatste weken ook gelden. Logisch ook, want zij zouden kunnen uitgroeien tot supersterren. Maar Willian is op dit moment de leider van de Londense voorhoede.

De Braziliaan nam in de zomer rugnummer 10 over van Eden Hazard en dat had een last op zijn schouders kunnen zijn. In plaats daarvan geniet hij echter van de extra verantwoordelijkheid en meer vrijheid die hij nu heeft.

Lampard heeft al zijn spelers heel veel vertrouwen gegeven, maar in Willian toch wel het meest.

De flankspeler start zijn wedstrijden op rechts en hij moet aan die kant ook meeverdedigen. Vaak duikt hij op in de zestien van Chelsea om een tackle in te zetten of de bal weg te werken.

Als de Londenaren in balbezig zijn, mag Willian ook aan de linkerkant of diep in het middenveld spelen. Dit sluit perfect aan bij de aanvallende eigenschappen van Mount, Pulisic en Hudson-Odoi, die alledrie graag de ruimte achter de verdediging zoeken.

Lampard is natuurlijk meer dan bekend met Willian's kwaliteiten aan de bal. In zijn laatste seizoen op Stamford Bridge (2013/14) stond de Engelsman 28 keer samen met de Braziliaanse international op het veld.

Daardoor wist Lampard precies wat Willian hem te bieden heeft en dus maakte hij van hem een belangrijk onderdeel van zijn ploeg.

De manager werd beloond met drie doelpunten en twee assists in Willian's laatste negen optredens. Een prima reeks die van hem een zeker basisspeler heeft gemaakt. Pulisic, Hudson-Odoi en Pedro mogen het uitvechten voor een plek op de andere flank.

“My mum and dad did everything for me to become a professional footballer.” ❤️



Willian talks to @NizaarKinsella about growing up in Brazil and his road to become the player he is today 🇧🇷 pic.twitter.com/VptZEZVZbo — Goal (@goal) October 3, 2019

Het is nogal een ommekeer als je even terugdenkt aan de periode met Lampard's voorganger Maurizio Sarri, die Willian niet altijd een basisplaats gaf.

Toch leverde de oud-speler van Shakhtar Donetsk vorig seizoen dertien assists af en scoorde hij zelf acht keer. Alleen Hazard (zeventien) troefde hem qua assists af.

Dit seizoen lijkt nog productiever te worden, vooral omdat Willian nu ieder duel één van de eerste spelers is die op het wedstrijdformulier wordt gezet.

Lampard houdt zich niet alleen bezig met doelpunten en assists, hij waardeert de veelzijdigheid en werklust van Willian enorm. Hij ziet de Zuid-Amerikaan als een onbaatzuchtige teamspeler die met zijn dribbelvermogen en ijver in defensief opzicht de druk op zijn team verlicht.

Op internationaal niveau blijven zijn prestaties overigens niet onopgemerkt. Willian werd nog gepasseerd voor de eerste vier oefenduels van Brazilië sinds de Copa América, maar nu is hij weer opgeroepen voor de clashes van deze maand met Argentinië en Zuid-Korea.

Het is duidelijk dat de man uit São Paulo nog steeds veel te bieden heeft, op ieder niveau. Zijn impact op de spelers om hem heen moet niet worden onderschat.

Willian geniet van zijn rol als ervaren selectiespeler en hij probeert de jonge talenten op welke manier dan ook te helpen. Vooral met Hudson-Odoi heeft hij een hechte band.

Lees beneden verder

De Engelse international kan zich geen beter rolmodel wensen. Willian laat duidelijk zien wat een veelbelovend talent kan bereiken als hij een positieve houding heeft.

In de uitwedstrijd tegen bereikte de routinier onlangs de mijlpaal van 300 wedstrijden namens The Blues. Hij is één van de weinige links tussen spelers die nog met Lampard hebben gevoetbald en de nieuwe generatie.

Willian is daardoor één van de voornaamste redenen waarom de progressie van Chelsea zo soepel verloopt, in wat een moeilijke overgangsperiode had kunnen zijn.