Hudson-Odoi: "Maradona was geweldig, maar ik ben Team Messi!"

De tiener van Chelsea zou maar wat graag een eigenschap uit het spel van Diego Maradona overnemen.

Callum Hudson-Odoi heeft bewondering voor wat Maradona allemaal heeft gepresteerd, maar in de discussie over wie de grootste speler ooit is, kiest de Engelsman toch voor Lionel Messi.



Maradona was deze week in het nieuws, omdat de film van Asif Kapadia over het leven en de carrière van Pluisje vanaf nu te zien is in bioscopen in het Verenigd Koninkrijk.



Hudson-Odoi was aanwezig bij de première van de film in Londen. "Ik ben een groot fan van Maradona. Al sinds ik klein was, keek ik wel eens beelden van hem terug", zei de vleugelspeler tegen Goal in het Picturehouse Central bij Piccadilly Circus.



"Hij was een fantastische voetballer, linksbenig. Hij dribbelde veel met de bal en hij maakte veel goals. Ik been een groot fan."



Op de vraag welke kwaliteit van de illustere Argentijn hij zelf graag aan zijn spel zou willen toevoegen, antwoordde Hudson-Odoi: "De manier waarop hij altijd zoveel mogelijk doelpunten creëerde als mogelijk."



"Ik denk dat ik net zoveel vertrouwen kan krijgen en mijn eigen spel kan blijven spelen."



In Argentinië wordt Maradona door velen gezien als een grotere voetballer dan Lionel Messi, aangezien de vedette van nooit een prijs won met het nationale elftal. Maradona hielp zijn land in 1986 aan de wereldtitel in Mexico.



"Het zijn allebei geweldige voetballers. Messi is natuurlijk één van de beste spelers ter wereld", aldus Hudson-Odoi. "Ik zou uiteindelijk toch voor Messi gaan, omdat hij meer van mijn generatie is en ik veel meer van hem heb gezien. Team Messi dus."



Callum Hudson-Odoi is momenteel herstellende van een zware achillespeesblessure. De 18-jarige aanvaller was afgelopen seizoen goed voor vijf treffers in 24 optredens van The Blues. In maart maakte hij bovendien zijn debuut in het nationale elftal van Engeland.