Hudson-Odoi maandenlang uit de roulatie met achillespeesblessure

De stormachtige ontwikkeling van Callum Hudson-Odoi lijkt bij Chelsea abrupt tot stilstand te zijn gekomen.

De achttienjarige vleugelaanvaller, die in de belangstelling van staat, heeft maandagavond een zware achillespeesblessure opgelopen. Hudson-Odoi viel in de competitiewedstrijd tegen (2-2) vlak voor rust uit. "Dit is geen simpele blessure, ik ben bang dat het ernstig is", liet assistent-coach Gianfranco Zola van direct weten. "Ja, het gaat om zijn achillespees, maar ik kan nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Of zijn achillespees is gescheurd? Daar geef ik geen commentaar op, maar het ziet er niet goed uit."



Inmiddels heeft de jonge Engelsman via Twitter laten weten dat zijn seizoen inderdaad ten einde is, want de pees is afgescheurd. Voor Hudson-Odoi komt de zware kwetsuur bijzonder ongelegen. Hij maakte vorige maand zijn debuut in de Engelse ploeg en hoopte een plek af te dwingen in de selectie voor de finales van de , komende zomer in Portugal.



Het contract van Hudson-Odoi loopt volgend jaar zomer ten einde. Daar hij niet verzekerd is van een basisplaats onder Maurizio Sarri, weigerde hij vooralsnog een nieuwe verbintenis te ondertekenen. Hudson-Odoi leek zodoende van de situatie te profiteren: een miljoenentransfer naar Bayern of een sterk verbeterd contract met Chelsea. Een ernstige blessure zet nu mogelijk een streep door de rekening.