Hudson-Odoi laat zien waarom Chelsea en Bayern oorlog om hem voerden

De twee topclubs streden twaalf maanden terug om de handtekening van het Engelse talent en nu is hij op de weg terug na een zware blessure.

Callum Hudson-Odoi heeft een inconsistente tijd doorstaan na zijn terugkeer van een ernstige blessure, maar zondag liet hij een glimp van zijn grote talent zien tegen Nottingham Forest, een jaar nadat hem bijna kwijtraakte aan .

De 19-jarige belofte was het mikpunt van verschillende aanbiedingen tot wel 40 miljoen euro van Bayern München. Hudson-Odoi leek op dat moment terughoudend om zijn toekomst aan Chelsea te verbinden.

Het vertrek van Maurizio Sarri en de komst van Frank Lampard hielp echter om toch tot een akkoord te komen, net als een aantrekkelijk financieel pakket waarbij het salaris van de speler kan oplopen tot zo'n 210.000 euro per week als hij voldoet aan prestatiebonussen.

Mogelijk heeft hij zondag aan een aantal eisen voor die bonussen voldaan. De jongeling opende de score en gaf de assist bij het tweede doelpunt op Stamford Bridge, waar The Blues met 2-0 wonnen.

Het was voor de Engelse international zijn eerste doelpunt sinds eind september. Hij scoorde toen in de tegen Grimsby Town, in zijn eerste duel nadat hij in april een zware achillespeesblessure had opgelopen.

In de periode tussen zijn twee treffers dit seizoen had Hudson-Odoi moeite om regelmatig de basisopstelling van Lampard te halen. Zijn spel tegen Nottingham Forest bood echter een positief teken voor de toekomst.

De openingstreffer na een minuut of zes was zeer fraai en hij flitste over de vleugel toen hij Ross Barkley bediende voor de tweede Londense goal. Later in de wedstrijd had Hudson-Odoi nog een aantal assists kunnen geven.

De Londenaar bezorgde Yuri Ribeiro continu problemen en de linksback van Forest was onder de indruk van wat Hudson-Odoi liet zien.

"Ja, hij is een groot talent. Ik ken hem, omdat ik alle Premier League-wedstrijden kijk", zei de Portugees na afloop tegen Goal. "In Portugal hebben we veel spelers die in de stijl van Hudson-Odoi spelen. Ik heb de laatste jaren vaker tegenover zulke spelers gestaan en het is goed om jezelf dan te testen."

"Hij is nog niet één van de beste spelers ter wereld, want hij is nog jong, maar in de toekomst wordt hij een geweldige speler."

Hudson-Odoi kreeg tijdens het duel ook een tik tegen de achillespees en het thuispubliek haalde opgelucht adem toen de tiener opstond om de wedstrijd te hervatten.

Zijn blessure in de slotfase van vorig seizoen ontstond terwijl hij in topvorm was, kort na zijn interlanddebuut voor The Three Lions. Het kostte tijd om weer dezelfde scherpte te krijgen.

"Het waren twaalf interessante maanden als je bedenkt hoe jong hij nog is. Vorig jaar praatte iedereen om hele andere redenen over hem. Hij raakt zwaar geblesseerd, komt vrij snel weer terug en daarna waren er issues om hem weer tip-top in orde te maken", zei Lampard op Stamford Bridge.

"Nu staat hij in de schijnwerpers om wie hij is en zijn nieuwe contract. Het was voor hem een mooie stap voorwaarts. De volgende keer is het 'kan je nog meer laten zien?'"

Lampard was kritisch op zijn pupil, maar hij hield ook een arm om zijn schouder terwijl het talent herstelde van zijn kwetsuur. Assistenten Jody Morris en Joe Edwards kennen Hudson-Odoi nog beter, aangezien zij hem in de jeugd ook coachten.

"Hij is niet alleen jong, maar hij had ook nog niet eerder zo'n lastige periode meegemaakt", liet Morris weten. "Ik kan me niet herinneren wanneer hij een zware blessure had zoals vorig jaar. Hij is heel soepel door de jeugdopleiding gevaren."

"Hij was lange tijd één van onze beste spelers. Hij deed het vorig jaar goed toen hij zijn kans kreeg, al was dat niet in de grotere wedstrijden. Maar vergeet zijn leeftijd niet en het feit dat hij geblesseerd was en niet regelmatig speelde."

"Ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden. Je moet die jongen de tijd geven. Kan hij nog beter worden? Ja. Dat weet hij zelf ook."

Lees beneden verder

In feite heeft Hudson-Odoi tijd nodig gehad om weer op zijn beste niveau te komen en sommige fans op social media noemden hem daarom 'overpriced' en 'overhyped'.

Maar na zijn eerste treffer in negentien optredens heeft Hudson-Odoi nu weer iets om op verder te bouwen. Hij laat weer zien waarom het begrijpelijk was dat twee Europese topclubs ver wilden gaan voor zijn handtekening.

Chelsea moest zich flink op kosten jagen om hem te behouden, maar dat deden ze wel voor één van de meest veelbelovende talenten van Engeland. En hoewel het even geduurd heeft, liet Hudson-Odoi in de zien dat het beste nog moet komen.