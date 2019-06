Hudson-Odoi kan geruchten stoppen met nieuw contract bij Chelsea

Callum Hudson-Odoi staat op het punt om een nieuw vijfjarig contract te ondertekenen bij Chelsea.

Na maanden onderhandelen en onzekerheid lijkt het Engelse talent toch op Stamford Bridge te blijven. In januari leek de 18-jarige speler nog kwijt te raken, want hij diende toen een transferverzoek in. Met name had serieuze interesse en de Duitse grootmacht bracht zelfs een bod van zo'n 40 miljoen euro uit.



Hudson-Odoi was destijds ontevreden over het gebrek aan speeltijd en in de tweede seizoenshelft mocht hij vaker zijn kwaliteiten laten zien in het eerste elftal. Dat heeft hem overtuigd om toch bij Chelsea te blijven, weet Goal. Zijn huidige contract loopt over een jaar af en met zijn nieuwe verbintenis kan hij een weeksalaris van bijna 113.000 euro gaan verdienen.



Het wonderkind uit Londen kreeg in de Premier League pas voor het eerst een basisplek nadat hij in maart zijn interlanddebuut voor The Three Lions had gemaakt. Vervolgens mocht hij in vier competitieduels op rij aan de aftrap verschijnen. Een zware blessure maakte eind april een einde aan zijn seizoen; in het thuisduel met (2-2) scheurde de jongeling zijn achillespees.



Chelsea raakt Eden Hazard waarschijnlijk kwijt aan , dus wil men de andere vleugelspelers in Londen houden. Hudson-Odoi wil rugnummer 10 graag van de Belg overnemen. Ruben Loftus-Cheek, die eveneens zwaar geblesseerd is, is ook met de club in gesprek over een contractverlenging. Dat hij net als Hudson-Odoi nog een maand of zes moet revalideren, weerhoudt The Blues er niet van om langer met het duo door te gaan.