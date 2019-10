Hudson-Odoi: "Ik vroeg me af of ik weer zou kunnen spelen"

Chelsea's vleugelaanvaller Callum Hudson-Odoi vreesde dat zijn carrière voorbij was nadat hij zijn achillespees vorig seizoen scheurde.

De achttienjarige aanvaller liep in april de blessure op en mistte vervolgens het slot van het seizoen en ontbrak in de -finale tegen in mei. Hudson-Odoi speelde op 28 september weer zijn eerste minuten in de Premier League, nadat hij eerder al negentig minuten had gespeeld tegen Grimsby Town in de EFL Cup.

"Ik vroeg me af of ik weer zou kunnen spelen; dat was mijn eerste gedachte", vertelt de linksbuiten in gesprek met Sky Sports. "Ik wist dat ik iets heel serieus had opgelopen, dus ik was echt bezorgd. Maar mijn familie hield me ervan overtuigd dat ik terug zou komen op het niveau dat ik zat."

"Er waren dagen dat ik ging trainen en ik was verdrietig of teleurgesteld, omdat ik de jongens buiten zag trainen en je wil gewoon bij hen zijn. Dus ik had de donkere dagen, maar tegelijkertijd had ik ook positieve dagen."

"Toen de blessure kwam, was er meer woede bij mij omdat alles ging zoals ik wilde dat het ging. Ik speelde wedstrijden, ik werd opgeroepen voor de nationale ploeg, alles ging perfect. Er kwamen grote wedstrijden aan. Maar ik wist dat ik sterker terug zou komen dan dat ik eerder was."

"Ik was drie tot vier maanden uitgeschakeld en het was gek om de blessure überhaupt te krijgen. Het is iets waar ik mentaal mee te maken had omdat ik nog nooit zoiets had meegemaakt. Ik ben echt heel blij met de manier waarop ik terug ben gekomen. Ik had niet verwacht zoveel assists te geven en ook bij te dragen met een doelpunt. Hopelijk blijf ik verbeteren en kan ik blijven scoren."

Hudson-Odoi wees in januari aanbiedingen van af om vervolgens een nieuw contract te tekenen bij . "De club heeft zoveel voor me gedaan en daar ben ik zo dankbaar voor", vertelde hij aan BBC Sport .

"De beslissing die ik nam was erg goed voor mij en mijn familie. We dachten allemaal dat het de juiste club was om voor te spelen. Ik ben hier al mijn hele leven, dus het is niet nodig om te veranderen. Mijn vader en moeder zijn gelukkig waar ze zijn en ik ben gelukkig waar ik ben."