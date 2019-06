'Houding van Messi bemoeilijkt transfer van Griezmann naar Barcelona'

Antoine Griezmann maakte onlangs wereldkundig dat hij Atlético Madrid komende zomer zal verlaten, maar het is nog niet zeker waarheen.

Het leek er sterk op dat aan de haal zou gaan met de Franse aanvaller, maar RMC Sportsschrijft dat een transfer naar de Catalanen momenteel nog heel ver weg is. Een van de redenen voor de moeizame onderhandelingen is volgens het Franse medium de houding van Lionel Messi.

De Argentijnse sterspeler van Barcelona heeft naar verluidt aan de clubleiding laten weten dat hij geen voorstander is van de komst van Griezmann. Messi is door het afgelopen seizoen niet overtuigd geraakt van de Fransman. De aanvoerder van Barcelona heeft tevens nog vers in het geheugen hoe Griezmann vorige zomer met de nodige bombarie bekendmaakte dat hij niet naar Catalonië zou trekken, maar bij Atlético zou blijven. Als het aan Messi ligt, haalt Barcelona komende zomer Neymar terug. Het is echter niet aannemelijk dat Paris Saint-Germain wil meewerken aan een terugkeer van de Braziliaan.



De houding van Messi versterkt de interne twijfels bij Barcelona over Griezmann. Voorlopig heeft de club nog geen akkoord bereikt met de Fransman over zijn contractvoorwaarden, terwijl ook een overeenstemming met Atlético nog heel ver weg is. Los Colchoneroszijn pissig door de handelswijze van Barcelona en tonen zich daardoor een weinig meegaande onderhandelingspartner. Met deze houding zet de club uit Madrid naar verluidt een fors bedrag op het spel, daar de afkoopclausule van Griezmann vanaf 1 juli lager zal worden.



Momenteel is de Fransman nog voor een gelimiteerd bedrag van 200 miljoen euro op te pikken in de Spaanse hoofdstad, maar vanaf 1 juli bedraagt deze afkoopclausule 120 miljoen. Toch is Atlético niet bereid om te onderhandelen met Barcelona, dat nog wel optimistisch is over de komst van Griezmann. De aanvaller is momenteel op pad met de Franse nationale ploeg en wacht volgens RMC Sportsin alle rust een doorbraak in de onderhandelingen af.