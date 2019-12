'Horrorscenario' voltrekt zich bij PSV: "Ik had een brok in mijn keel"

PSV sloot het kalenderjaar 2019 zaterdag positief af met een 4-1 overwinning tegen PEC Zwolle.

Voor Mohamed Ihattaren was het een zeer roerig jaar, ook in de privésfeer, aangezien de vader van de zeventienjarige middenvelder in oktober overleed. Daarnaast moest Ihattaren bij afscheid nemen van Mark van Bommel, die vanwege de tegenvallende resultaten werd ontslagen.

De ex-trainer van PSV liet Ihattaren dit jaar debuteren in de hoofdmacht en was medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jonge spelmaker. Na een sterk begin van het huidige seizoen voltrok zich in Eindhoven een horrorscenario, concludeert de Volkskrant, met het vertrek van Van Bommel als climax. Ihattaren baalde van het ontslag van Van Bommel.

"Ik had een brok in mijn keel toen ik hoorde over zijn ontslag, heb nog steeds contact met hem. Hij is een toptrainer, velen zagen het anders", aldus Ihattaren, geciteerd door de krant. Het toptalent erkent dat hij inmiddels wel toe is aan de winterstop. "Er is zoveel gebeurd de laatste weken, maanden. Je leert heel snel, heel veel."

Ihattaren beseft dat hij veel heeft meegemaakt dit jaar, maar schroomt er niet voor om nadrukkelijk het voortouw te zoeken bij PSV. "Waarom zou ik anders gaan voetballen? Het geeft me extra kracht om mijn vader en moeder trots te maken."

"Het is niet makkelijk, ik denk nog elk moment aan hem. Tijdens de wedstrijd is dat niet ineens weg, dan zou je geen gevoel voor je vader hebben."