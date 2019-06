"Hopelijk krijgt Cillessen het tussen nu en een paar maanden uit zijn bek"

Hugo Borst is niet te spreken over de kritische uitlatingen van Jasper Cillessen na de verloren finale van de Nations League tegen Portugal.

De doelman gaf aan dat hij baalde over de soms stevige kritiek die op hem neerdaalde na de tegentreffers van het . Cillessen werd zondag in de met 1-0 verloren finale geklopt door een schot van Gonçalo Guedes. Hij kreeg nog wel zijn hand tegen de bal, maar dat bleek niet voldoende.

In de optiek van Borst was het schot 'houdbaar'. "Ik probeerde het positief te bekijken. We mochten Jasper Cillessen best bedanken", vertelt de journalist dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad . "Door zijn keepersfout bespaarde hij ons drie kwartier ellende. Want zo was het gegaan: 0-0 na 90 minuten, 0-0 na 120 minuten en omdat bondscoach Ronald Koeman Cillessen had toegezegd dat-ie bij strafschoppen gewoon mocht blijven staan, had Oranje toch verloren."



Borst wijst op de niet bijster positieve statistieken van Cillessen op het gebied van strafschoppen. "Cillessen stopte in zijn loopbaan slechts 4 penalty's, er gingen er 26 in. Het is onbegrijpelijk dat Ronald Koeman na 120 minuten geen beroep zou hebben gedaan op een van de reservedoelmannen. Marco Bizot stopte er 13 (er gingen er 35 in). Kenneth Vermeer loopt bijna 1 op 2: 13 pingels gestopt, slechts 17 keer vissen."



Borst wilde na afloop aanvankelijk 'lief zijn' voor Jasper Cillessen, 'die ook een vader en een moeder heeft'. Het televisieoptreden van de doelman stond hem echter niet aan. "Daar stond hij, de reservedoelman van . Een sporter zonder uitstraling, de tegenpool van Virgil van Dijk. Hij had verloren, en het was mede zijn schuld. De natie had verloren, maar meneer was persoonlijk gekrenkt. Toen werd ik boos en onredelijk."



"Ik riep hardop wat Eric Meijers ooit riep. Niet omdat het waar is, Jasper Cillessen is beter dan de keeper van Achilles '29, maar jongen toch, was het net na de wedstrijd soms nog te vroeg voor zelfkritiek? Die bal was houdbaar. Hopelijk krijg je het tussen nu en een paar maanden uit je bek." Ook in de halve finale tegen Engeland, die door Oranje na verlenging met 3-1 werd gewonnen, hoorde Cillessen negatieve geluiden. Zo zou hij meer hebben kunnen doen bij de benutte penalty van Marcus Rashford.



"Ik word daar, en dan zal ik netjes blijven, een beetje moe van", zei de dertigjarige doelman geërgerd. "Ik vond het fijn dat de bondscoach aangaf dat hij me bij een eventuele penaltyserie gewoon zou hebben laten staan. Het is jammer dat het zo ver niet kwam, want ik had graag het gelijk van de bondscoach bewezen."