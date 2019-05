'Hoopvol Chelsea kijkt rond in Amsterdam na mislopen Jovic'

Chelsea kreeg eerder dit jaar van de FIFA te horen dat het in de aankomende twee transferperiodes geen nieuwe spelers aan mag trekken.

De Londenaren weigeren zich echter bij deze sanctie neer te leggen en hebben zich inmiddels tot sporttribunaal CAS gewend in de hoop om de transferban in ieder geval uitgesteld te kunnen krijgen tot na aankomende zomer.

The Blues zijn in de tussentijd druk op zoek naar versterkingen en komen in de aankomende transferperiode mogelijk uit in Amsterdam. The Independent weet namelijk te melden dat David Neres op de radar van de beleidsbepalers op Stamford Bridge is verschenen. De Braziliaan zou niet de eerste keus zijn om de aanval van de -finalist te komen versterken, daar Luka Jovic van werd gezien als een meer geschikte aanwinst.



De Servische spits lijkt echter voor zestig miljoen euro de overstap te maken naar , waardoor zich genoodzaakt ziet om verder te kijken. De Engelsen zijn tijdens de -campagne van onder de indruk geraakt van de verrichtingen van Neres en zien in de Braziliaans international, ondanks dat hij op een andere positie speelt dan Jovic, eveneens een geschikte offensieve aanwinst.



Chelsea zou overigens niet de enige gegadigde zijn voor Neres, die deze zomer zijn land zal vertegenwoordigen op de Copa América. Paris Saint-Germain werd eerder deze week al in verband gebracht met de dribbelaar en , en zijn volgens de laatste geruchten eveneens geïnteresseerd. Met een eventuele transfer van Neres zou minstens vijftig miljoen euro gemoeid zijn.