Hoop inzake Donyell Malen: "Wie weet waar het tóch nog toe leidt"

Donyell Malen is met succes geopereerd in de Verenigde Staten.

kwam met de prognose dat de aanvaller dit seizoen niet meer in actie komt, volgens het Algemeen Dagblad een verstandige uitlating over de situatie. 'Het haalt alle druk en verwachtingen weg in zijn revalidatie. En wie weet waar het in een EK-jaar tóch nog toe leidt', zo klinkt het.

Volgens de krant is er nu 'slechts' sprake van letsel aan een buitenband. Met de prognose die PSV naar buiten bracht wil de club volgens het dagblad een boodschap meegeven: de carrière van Malen gaat nu boven een EK-droom.

'Hij is geen voetballer van 33 jaar voor wie de laatste kans op een eindtoernooi gloort. Malen is pas 20, staat nog helemaal aan het begin van zijn loopbaan.'

'Ook voor bondscoach Ronald Koeman is met de prognose alles helder: hij kan de komende tijd vol inzetten op alternatieven. En mocht het herstel van Malen in de luwte als een tierelier gaan, dan kan er te zijner tijd altijd nog worden overlegd', zo stelt de krant. Malen werd in de VS geopereerd door professor Volker Musahl. PSV stemde in met de keuze voor Amerika.

"De dokters zien het als een lichte ingreep en daar ben ik, hoewel het allemaal vervelend is, toch blij mee", zegt Malen, geciteerd door het Algemeen Dagblad . "Ik ga er nu alles aan doen om beter en sterker terug te komen."

De eerste twee weken blijft Malen nog in de VS, waarna hij terugkeert naar Nederland. PSV bevindt zich momenteel in Qatar voor een trainingskamp.