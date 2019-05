'Hooligan Wesley' doet verhaal: "Ik bied de fans van Ajax mijn excuses aan"

Wesley van Wilsem was negentien jaar toen hij opeens wereldberoemd werd.

Bijna acht jaar geleden, in de bekerwedstrijd tussen en in de Johan Cruijff ArenA, rende de supporter van Ajax het veld op om Esteban Alvarado aan te vallen. Het was echter de doelman van AZ die hem tegen de grond trapte en de gevolgen voor Van Wilsem waren niet mals: een flinke boete en een celstraf van zes maanden.

"Ik heb voor het delict wat ik heb gepleegd zes maanden gevangenisstraf gehad, waarvan twee maanden voorwaardelijk, een boete van tienduizend euro en een stadionverbod van dertig jaar." Van Wilsem praat voor het eerst, met VICE Sports , over het incident dat voetbalminnend Nederland destijds bezighield. Hij ging destijds als hooligan Wesley door het leven. "Ik had het nooit moeten doen", erkent hij.



"Het begon allemaal in de auto. Ik reed met mijn broer en mijn zwager naar de ArenA. Lekker muziekje op, drankje erbij. Het moest eigenlijk een mooie dag worden. Ik had een fles cognac op van zeventig centiliter, bijna in mijn eentje. Dat ging natuurlijk veel te snel. Ik had niet goed ontbeten en ik was voordat we bij de ArenA aankwamen eigenlijk al straalbezopen." Van Wilsem zag vanaf de tribune dat hij makkelijk het veld op kon. "Voordat ik het wist, rende ik het veld op, met mijn broek op half zeven."



"Die trok ik omhoog en toen begon ik te rennen. Vanaf dat moment is het allemaal vaagjes voor mij qua herinneringen." Naderhand, na het bekijken van de beelden, kwam bij Van Wilsem het besef wat hij had gedaan. Hij zat anderhalve maand in de Bijlmer Bajes en daarna werd hij overgeplaatst naar Almere Binnen. "Ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan Esteban en aan de supporters van Ajax. Ik wil graag een nieuwe start maken."