Hoogma en De Boer in discussie over Ihattaren: "Dat kan je echt niet zeggen"

Nico-Jan Hoogma benadrukt bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports nog eens dat de KNVB Mohamed Ihattaren dolgraag in Oranje wil zien spelen.

De directeur topvoetbal van de voetbalbond denkt dat de zeventienjarige aanvallende middenvelder in zijn huidige vorm een grote kans maakt op een plek in de selectie voor het EK van 2020. Hans Kraay junior en Ronald de Boer vinden dat er in de voetballerij niks beloofd kan worden.

"We zijn nog niet langs geweest. Mo heeft volgens mij in maart een kop koffie gedronken met Ronald Koeman, tijdens een tweedaagse stage in Zeist. De bondscoach heeft contact met hem. Er stond een afspraak gepland na de wedstrijd tegen ", aldus Hoogma.

"Toen hij aangaf dat hij even helemaal niks wilde en zijn vrije dagen in de interlandperiode wilde doorbrengen met zijn zieke vader, hebben we gezegd: 'Helemaal terecht, helemaal gelijk'. Respect daarvoor en we houden afstand. We zouden in Eindhoven met elkaar gaan praten", vertelt Hoogma.

"We willen heel graag dat hij het shirt van Oranje aan blijft houden, want hij heeft voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen gespeeld. Vorig jaar is hij nog Europees kampioen geworden met Oranje Onder-17, waar hij weergaloos speelde. We willen hem graag in het grote Oranje zien spelen", zo gaat de directeur topvoetbal van de KNVB verder.

"We willen graag met hem een plaatje schetsen. Wat vindt een speler belangrijk? Niet wat ik vind, maar hoe de bondscoach er tegenaan kijkt: welke positie heeft hij gedachten, wie zijn de concurrenten. Daar willen we graag over gaan praten."

Hoogma krijgt vervolgens de vraag of men Ihattaren een plek in de selectie voor het EK 2020 gaat beloven. "Dat is natuurlijk aan de bondscoach, maar daar hoef je geen waarzegger voor te zijn. Kijk hoe deze jongen speelt, hij zit daar heel dicht tegenaan. Als deze ontwikkeling zo doorgaat, lijkt het mij stug dat hij daar niet bij zit', stelt Hoogma.

"Dat kan je echt niet zeggen", zo haakt De Boer in. Hij krijgt bijval van Kraay jr.: "In de voetballerij kan je niks beloven", vindt hij. "Nee, exact. Ihattaren moet het op het veld laten zien. Het Nederlandse volk en de KNVB hebben al duidelijk laten weten dat we hem heel graag erbij willen hebben", weet De Boer.

"Wat kan je nog meer doen? Dan gaat straks iedereen een basisplaats of een plek in de EK- of WK-selectie eisen. Dat kan toch niet?", stelt De Boer. De Marokkaanse voetbalbond stelt momenteel alles in het werk om Ihattaren voor Marokko te laten kiezen.

"Wij weten niet wat daar gebeurt. We weten wel wat we zelf doen en daar staan we voor de volle honderd procent achter. Deze jongen zet gigantische stappen en het is fantastisch om naar te kijken", concludeert Hoogma. De Boer geeft Marokko overigens groot gelijk, maar denkt dat Ihattaren op sportief gebied maar één juiste keuze kan maken.

"Ik begrijp Marokko heel goed, ze hebben dat recht ook. Ze willen ook succes hebben als land. Sportief gezien is er geen keuze. Het is alleen je hart. Sportief kun je alleen voor Oranje kiezen en daar blijf ik bij. Het speelt normaal gesproken op grote toernooien en heeft grotere kansen om verder te komen."