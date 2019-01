Hoogma doet tegenovergestelde van zijn vader en maakt 'frappante transfer'

Justin Hoogma maakt in de slotdagen van de winterse transferperiode een overstap op huurbasis.

Volgens Kicker wordt de verdediger door TSG Hoffenheim verhuurd aan St. Pauli in de 2. Bundesliga. Daarmee dient zich een uitweg aan voor Hoogma, die dit seizoen kwam tot slechts twee wedstrijden in de Bundesliga, een in de Champions League en een in de DFB Pokal.



In Duitsland wordt de transfer als frappant gezien, omdat vader Nico-Jan Hoogma tussen 1998 en 2004 voor Hamburger SV speelde en daar volgens het voetbalblad een 'grote meneer' was. Zijn zoon gaat nu dus voor de stadsrivaal spelen. St. Pauli zocht een nieuwe centrumverdediger vanwege ernstig blessureleed bij Philipp Ziereis. De arbeidersclub uit Hamburg heeft met Henk Veerman al een Nederlander in de gelederen.



De 20-jarige Hoogma maakte in 2017 de overstap van Heracles Almelo naar Hoffenheim. Door een blessure bij concurrent Kevin Vogt deed trainer Julian Nagelsmann in het begin van het seizoen een paar keer een beroep op hem, maar zijn laatste optreden dateert van 20 oktober 2018. "Bij St. Pauli kan Hoogma zich bewijzen op goed niveau en ervaring opdoen, zodat hij vanaf de zomer onder een nieuwe hoofdtrainer kan meedingen naar een plek", aldus Kicker. Nagelsmann wordt volgend seizoen de trainer van RB Leipzig.



St. Pauli hoopt dit seizoen te promoveren naar de Bundesliga. Na achttien wedstrijden staat de club op de derde plek, wat aan het einde van de rit genoeg is voor een plek in de nacompetitie. De top twee van de 2. Bundesliga promoveert direct. De achterstand op 1. FC Köln bedraagt twee punten, terwijl koploper HSV drie punten meer heeft dan St. Pauli. Overigens loopt het contract van Hoogma door tot de zomer van 2021.