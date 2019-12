Hoofdblessure tegen Sparta weerhoudt Fortuna-captain niet van transfer

Michael 'Mica' Pinto maakt per direct de overstap van Fortuna Sittard naar Sparta Rotterdam, zo melden beide clubs maandag via de officiële kanalen.

De 26-jarige vleugelverdediger tekent een contract tot medio 2021 bij Sparta, met de optie op een seizoen extra. Pinto, die in januari 2018 in Sittard neerstreek, beschikte bij Fortuna over een aflopende verbintenis.

Volgens technisch manager Henk van Stee was Sparta al langer op zoek naar een linksback. "Met Mica halen we een speler binnen die beschikt over een winnaarsmentaliteit die bij Sparta past. Daarnaast heeft hij al flink wat ervaring opgedaan, niet alleen in de maar ook in andere competities."

Pinto was drie maanden uit de roulatie vanwege een hoofdblessure, een kwetsuur die hij nota bene opliep in het duel met Sparta van eind september na een botsing met Abdou Harroui. Pinto was zelfs even buiten bewustzijn.. "Maar hij is inmiddels weer fit en klaar om met Sparta op trainingskamp te gaan na de jaarwisseling."

Pinto komt op de website van Fortuna met een dankwoord richting de Limburgse club. "Ik heb twee ongelooflijke jaren gehad hier in Sittard. Ik neem die herinneringen voor de rest van mijn leven met me mee", aldus de vertrekkende aanvoerder. "Ik zal deze geweldige tijd nooit vergeten. Net zoals ik nooit zal vergeten wat deze club, stad en mensen voor me hebben gedaan. Fortuna zal voor altijd in mijn hart zitten."

Technisch manager Sjoerd Ars misgunt Pinto zijn transfer naar Sparta allerminst. "Gezien het feit dat zijn contract bijna afliep, was het voor hem tijd voor een nieuwe stap. Wij gunnen hem die uitdaging van harte en hebben gelukkig met George Cox al een waardige vervanger in huis." Pinto kwam in twee jaar tijd tot vijftig wedstrijden namens Fortuna en promoveerde met de club in 2018 naar de Eredivisie.