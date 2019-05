Honderdduizend fans op Museumplein: "Huldiging krijgt emotioneel tintje"

Ajax wordt donderdagmiddag gehuldigd op het Museumplein naar aanleiding van de behaalde landstitel. Wim Bohnen praat de huldiging opnieuw aan elkaar.

Bohnen doet dat al voor de achttiende keer, zo laat hij weten in gesprek met FOX Sports. Hij verwacht dat ceremonie een 'emotioneel tintje' krijgt.



"Vandaag wordt het grandioos", aldus Bohnen, een uur voor de start van de huldiging. "Ik mag niet te veel verklappen, maar deze huldiging gaat een bijzonder tintje krijgen, best wel een emotioneel tintje. De familie Nouri wordt erbij betrokken, ook met de schaal. Ik denk dat het een ovationeel applaus van de fans gaat opleveren."



De Telegraaf meldde donderdag al dat de vader en broer van Abdelhak Nouri op verzoek van aanwezig zullen zijn bij de huldiging. "Dat is ook echt van de spelers uitgegaan, die betrokkenheid. Het de 34ste landstitel en zijn rugnummer, het moest gewoon zo zijn."



Het Museumplein stroomde donderdagmiddag al vroeg vol. "We zitten nu op ongeveer 85.000 tot 95.000 supporters. Ik heb net van de politie gehoord dat we de honderdduizend fans zeker gaan halen. Daar zijn we heel trots op", aldus Bohnen.