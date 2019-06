"Honderd miljoen in vijf jaar! Maar toch moet De Ligt het niet doen"

Matthijs de Ligt lijkt hard op weg naar Paris Saint-Germain.

De Telegraaf meldde donderdag al dat de Franse grootmacht de beste papieren heeft om de aanvoerder van in te lijven en Valentijn Driessen herhaalde donderdagavond bij FOX Sports wat zijn krant die dag schreef. "Als het echt dik aan is met zijn vriendin, dan lijkt het de kant van op te gaan."

Het dagblad meldde donderdag dat Annekee Molenaar, de vriendin van De Ligt, samen met haar moeder op huizenjacht was in Parijs. "De stad van de liefde, mode... Mino Raiola is van de week bij Antero Henrique (technisch directeur, red.) geweest, nu hij nog wat te vertellen heeft. Het lijkt die kant op te gaan."



Tafelgenoot Hans Kraay jr. zou het jammer vinden als De Ligt een overstap naar PSG zou verkiezen boven clubs als en . "Hij kan twintig miljoen per jaar verdienen, honderd miljoen in vijf jaar! Maar hij moet het toch niet doen", klinkt het. "Als ik De Ligt was, zou ik zeggen: Ik kan bij Barcelona zes miljoen minder krijgen. Veertien miljoen, maal vijf is zeventig: die kun je ook niet meer opmaken. Dan ga ik toch liever naar Barcelona, spelen tegen , , , ... Liever dat dan tegen . Of lekker naar Liverpool, dat je elke week topsport ruikt."



Raiola, de zaakwaarnemer van De Ligt, werd woensdag gezien in Parijs. Een journalist ging met hem op de foto en schreef op Twitter dat de belangenbehartiger van de Ajacied in de Franse hoofdstad was om zijn transfer in orde te maken. "Dit is een klassiek geval van fake news. Hij vroeg me om op de foto te gaan, maar ik weet niet eens wie die man is. Ik heb nog nooit met hem gesproken. Het is fake news", zei Raiola tegen het Italiaanse persbureau ANSA .