Honderd Lille-fans aangehouden na ongeregeldheden in Amsterdam

Een groep supporters van Lille OSC heeft dinsdagmiddag voor onrust gezorgd op station Strandvliet in Amsterdam.

Volgens AT5 zijn circa honderd supporters van de tegenstander van in de groepsfase van de opgepakt. Door ongeregeldheden konden metro's naar de Johan Cruijff ArenA zo'n twintig minuten niet rijden.

Een aantal supporters liep op het spoor, terwijl anderen vuurwerk afstaken en er vernielingen werden gepleegd. Onder begeleiding van agenten moesten ongeveer honderd supporters in twee bussen stappen. De arrestanten zijn afgevoerd naar een cellencomplex.



"We zoeken nu uit wie wat heeft gedaan. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het afsteken van vuurwerk, dragen van gezichtsbedekende kleding, vernieling en geweldpleging. Maar ze zijn allemaal opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde", zegt een politiewoordvoerder.



Ajax neemt het dinsdagavond voor eigen publiek op tegen . De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

