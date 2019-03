'Hommeles bij Zweden: Emil Forsberg vertrekt per direct'

Het is hommeles bij de nationale ploeg van Zweden. Emil Forsberg heeft de spelersgroep zaterdag direct na de wedstrijd tegen Roemenië (2-1) verlaten.

Hij leeft in onmin met bondscoach Janne Andersson, die ervoor koos om Forsberg halverwege de tweede helft naar de kant te halen. Bij Zweden lijkt men er echter van uit te gaan dat Forsberg nog deel uitmaakt van de spelersgroep.

De onvrede was eerder deze week al merkbaar bij enkele spelers van Zweden, zo geeft de krant Aftonbladet aan. Victor Lindelöf zou een oproep voor het nationale elftal hebben geweigerd, uit protest vanwege het ontbreken van John Guidetti in de selectie. Andere bronnen melden weer dat hij bij zijn hoogzwangere vrouw wilde zijn. Forsberg had een basisplaats in het EK-kwalificatieduel van zaterdagavond en oogde 'erg teleurgesteld' toen hij naar de kant werd gehaald. Hoewel hij de uitgestoken hand van Andersson accepteerde, keek hij de bondscoach niet aan.



"Emil en ik hebben een goede relatie en ik hoop dat dat altijd zo blijft", reageerde Andersson na de wedstrijd. Hij wees erop dat Forsberg sinds januari, toen hij weer duels ging spelen voor na een langdurige blessure, nooit langer dan 67 minuten speelde. "Ik rekende voor een uur op hem. Ik had niet gedacht dat hij daar moeite mee zou hebben. Ik bracht Gustav Svensson binnen de lijnen voor de balans: we hadden een voorsprong en daarom vond ik dat hij het veld in moest komen." Forsberg zou Andersson na het duel duidelijk hebben gemaakt dat hij per direct vertrekt bij het nationale elftal.



Teammanager Stefan Pettersson stelde zondagochtend echter dat Forsberg in het spelershotel verbleef en naar zijn idee dinsdag 'gewoon' beschikbaar is in de wedstrijd tegen Noorwegen. Ondertussen lijkt er ook wat onvrede te zijn bij doelman Robin Olsen, die na het duel weigerde met de media te praten. "Ik weet niet waarom hij dat niet wilde", aldus perschef Jakob Kakembo Andersson. "We moedigen de spelers altijd aan om met de pers te praten, maar uiteindelijk is het hun keuze of ze dat willen doen."