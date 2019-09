'Hogeschoolvoetbal' van trio dient als indicator voor duidelijke kansen Ajax

Komende dinsdagavond start Ajax de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Lille OSC.

De Amsterdammers bereikten vorig seizoen de halve finale van het miljardenbal, maar menigeen is van mening dat dit huzarenstukje waarschijnlijk niet snel zal worden herhaald. Henk Spaan gelooft wel dat de groepsfase door kan komen.

De columnist schrijft in Het Parool dat spelers als Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic tot hogeschoolvoetbal in staat zijn. "En een club als , biedt men daar iets waaraan weinigen kunnen tippen? Denk het niet: de grootste talenten zijn verkocht. ? Hoogstens Mason Mount. ? Die hebben een eigenaar die in verkniptheid zijn weerga niet kent."

Spaan doelt op het feit dat Marcelino onlangs de laan is uitgestuurd door eigenaar Peter Lim. De trainer is rap vervangen door Albert Celades, een oud-voetballer die eerder assistent-trainer was bij en ook coach van diverse Spaanse jeugdelftallen. Spaan vraagt zich af of Valencia wel veel spelers met bijzondere kwaliteiten heeft.

"Beschikt Celades over een speler die zou kunnen meekomen met voetballers uit bovenstaand rijtje?", vervolgt de columnist. "Alleen Gonçalo Guedes (22) misschien, met zijn innovatieve bewegingen, snelheid en immense talent. Zonder te willen jinxen, denk ik dat Ajax na de winterstop nog meedoet in de ", besluit Spaan.

Ajax bereikte de groepsfase door twee kwalificatierondes te overleven. De Amsterdammers schakelden achtereenvolgens PAOK Saloniki en APOEL Nicosia uit.