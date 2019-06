'Hoge vraagprijs houdt transfer gewilde Bas Dost voorlopig tegen'

Bas Dost lijkt Sporting Portugal de komende transferperiode te gaan verlaten, maar het is vooralsnog onduidelijk waar zijn sportieve toekomst ligt.

Tot dusver is nog geen enkele club concreet geworden voor de spits en volgens A Bola heeft dat er alles mee te maken dat Sporting vasthoudt aan een hoge vraagprijs. De club hoopt namelijk twintig miljoen euro voor Dost.

Volgens Portugese media moeten os Leões flink bezuinigen met oog op volgend seizoen en staat Dost daarom op de nominatie om verkocht te worden. De dertigjarige aanvaller drukt met zijn hoge salaris namelijk zwaar op de begroting. Zijn contract in Lissabon loopt nog door tot medio 2021. Girondins , en hebben interesse, maar zijn niet bereid om een transfersom van twintig miljoen euro te betalen voor de ex-international.



Dost maakte in de zomer van 2016 voor circa twaalf miljoen euro de overstap van naar . In drie jaar tijd kwam hij in 125 wedstrijden tot 93 doelpunten. Mede door blessureleed kwam hij het afgelopen seizoen minder aan spelen toe dan hij gewend was. Nu zijn contract nog twee jaar doorloopt hoopt Sporting nog wat te kunnen verdienen aan de routinier.



Schalke lijkt een van de grootste kanshebbers op de handtekening van Dost. De club uit Gelsenkirchen is echter niet bereid om te voldoen aan de hoge transfersom. Die Knappen kijken terug op een dramatisch seizoen, waarin gestreden moest worden tegen degradatie. Met een vernieuwde selectie hoopt Schalke komend seizoen op betere tijden.