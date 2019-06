Hofland polst spelers van PSV: "Afgelopen seizoen hebben we dat ook gedaan"

Kevin Hofland is ook volgend seizoen assistent-trainer van Fortuna Sittard.

De oud-verdediger staat in de belangstelling van andere clubs, maar tegenover L1 laat hij weten daar niet op in te gaan. Hofland staat tot medio 2022 onder contract bij de Limburgers en kijkt uit naar het nieuwe -seizoen. Om de selectie van Fortuna te versterkten polste Hofland spelers van .

Waar spelers als Alexei Koselev en Mark Diemers zich in de kijker hebben gespeeld bij andere clubs en waarschijnlijk gaan vertrekken, hoeft niet te vrezen voor een vertrekkende Hofland. "Er is altijd een bepaalde interesse", klinkt het. "Maar ik heb er nu geen behoefte aan om verder te kijken. Ik heb er vertrouwen in dat deze club de lijn kan doortrekken die we hebben ingezet."



Fortuna Sittard handhaafde zich het afgelopen seizoen direct. Komend seizoen hoopt Hofland het met zijn ploeg nog beter te doen. Met oog op de nieuwe voetbaljaargang hoopt hij op een sterke selectie, waar José Rodríguez mogelijk deel van zal uitmaken. Hij werd het afgelopen seizoen gehuurd van FSV Mainz en Fortuna Sittard wil hem definitief overnemen. "We willen jongens aantrekken die écht willen komen. José is een van die jongens", aldus Hofland.



In de zoektocht naar nieuwe spelers klopte Hofland ook aan bij PSV, de club waar hij speelde en trainer was. "Ik heb wel wat spelers gepolst. Maar niet meer dan dat. Afgelopen seizoen hebben we dat ook gedaan, maar liepen we tegen het probleem aan dat een club als PSV bijvoorbeeld vijf verdedigers in de selectie wil hebben. Dus zij laten een reservespeler niet makkelijk gaan, terwijl zo'n jongen waarschijnlijk niet veel speelt."