'Hoever mag hopen op een plekje in Liverpool-selectie voor FA Cup-duel'

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum krijgen mogelijk gezelschap van een derde Nederlander in de ploeg. Ki-Jana Hoever mag hopen op een snel debuut.

De jeugdinternational maakte in augustus van het afgelopen jaar de overstap van Ajax naar Liverpool en de zestienjarige verdediger, die op 18 januari zeventien kaarsjes uit mag blazen, lijkt volgende week een kans te maken om voor het eerst zijn opwachting te maken bij de Reds. The Telegraph meldt zaterdagochtend namelijk dat trainer Jürgen Klopp overweegt om de jonge Amsterdammer een plekje te geven in zijn wedstrijdselectie voor het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers van maandagavond.

Hoever heeft de afgelopen maanden veel indruk gemaakt bij Liverpool en traint ook al enige tijd mee met de hoofdmacht van de koploper van de Premier League. De aanwezigheid van de international van Oranje Onder-17 was volgens de Liverpool Echo voor Klopp bovendien een van de redenen om akkoord te gaan met de verhuur van Nathaniel Clyne aan AFC Bournemouth.



Door de aanwezigheid van Trent Alexander-Arnold, het feit dat Joe Gomez, James Milner en Fabinho eventueel ook op de rechtsbackpositie uit de voeten kunnen en de stormachtige ontwikkeling van Hoever waren voor de Duitser naar verluidt reden genoeg om op tijdelijke basis afscheid te nemen van Clyne. Doordat er slechts vier dagen zitten tussen de verloren kraker tegen Manchester City van afgelopen donderdag en de wedstrijd tegen the Wolves , mag Hoever nu dus mogelijk hopen op zijn eerste minuten in het shirt van Liverpool.



De Nederlandse vleugelverdediger, die ook in het centrum van de defensie uit de voeten kan, zou als hij inderdaad in actie komt de op twee na jongste debutant uit de clubgeschiedenis worden en de jongste speler namens Liverpool ooit in de FA Cup. Spelers als Naby Keïta, Adam Lallana, Daniel Sturridge en Divock Origi krijgen maandag op Molineux overigens waarschijnlijk eveneens de kans om zich te onderscheiden.