Hoever en 'naïeve' Van den Berg oogsten samen met teamgenoten veel lof

Een zeer jeugdig Liverpool ging dinsdagavond met 5-0 onderuit tegen Aston Villa in de kwartfinale van de League Cup.

Vanwege de deelname aan het WK voor clubteams zijn alle topspelers van the Reds momenteel aanwezig in Qatar. Zodoende kregen talenten als Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg de kans bij de hoofdmacht van .

Liverpool trad dinsdagavond op Villa Park met het jongste elftal ooit aan, met een gemiddelde leeftijd van negentien jaar, zes maanden drie dagen. De jongelingen konden het niet bolwerken tegen Aston Villa, maar kregen na afloop veel lof in de Engelse media. Zo geeft de Daily Mail vier van de vijf sterren aan Hoever, die potentie liet zien, zo klinkt het. Van den Berg kreeg overigens twee sterren, mede door zijn 'naïeve manier' van verdedigen.

Neil Critchley, doorgaans trainer van de Onder-23 van Liverpool maar dit keer eindverantwoordelijke bij de grootmacht, is lovend over zijn pupillen. "Wat nu overheerst, is trots. We waren vanaf het eerste fluitsignaal goed bezig en kregen zelfs kansen. De eerste twee goals vielen na wat pech."

"Het was een fantastische avond voor deze gasten, niemand wilde dat de scheidsrechter zou fluiten voor het einde. De steun van het publiek was ook fantastisch."

Dean Smith en John Terry, manager en assistent bij Aston Villa, hadden zich na afloop gemeld in de kleedkamer van Liverpool om de jonge spelers te complimenteren. "Dat ze spelers nog kwamen toespreken, was geweldig", aldus Critchley.

"Ik zal dit nooit vergeten, ook de spelers niet. Sommige jongens hebben laten zien dat zij ooit in het eerste van Liverpool terecht zullen komen. Ik ben erg trots."

Smith, die net als Terry veel lof op social media krijgt vanwege hun gebaar richting de jonge tegenstanders, vond de instelling van de talenten van Liverpool bewonderenswaardig. "We hebben gezegd dat ze het goed hebben gedaan. Ik vond het fantastisch om hen te aanschouwen."

"Het was een rare wedstrijd, wellicht de vreemdste in mijn loopbaan", aldus Smith.