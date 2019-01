Hoeveel wedstrijden mist Son voor the Spurs door de Asian Cup?

De timing van het toernooi is niet ideaal vanuit het oogpunt van the Spurs en ze zullen zelfzuchtig hopen dat de aanvaller snel terugkeert.

Tottenham Hotspur vecht aan het begin van 2019 nog steeds op vier fronten en de wedstrijden stapelen zich op terwijl ze strijden om de prijzen.

Mauricio Pochettino's mannen zijn een uitdager voor de Premier League-titel, de FA Cup en staan in de halve finale van de Carabao Cup, waar in de Champions League Borussia Dortmund de tegenstander is in de achtste finales die in februari van start gaan.

Na een drukke feestperiode is er geen sprake van oponthoud voor the Spurs, maar hun taak is wat moeilijker gemaakt door het feit dat een van hun beste spelers, Heung-Min Son, een aantal weken niet beschikbaar zal zijn.

De aanvaller, die in augustus al een aantal wedstrijden had gemist vanwege zijn deelname aan de Asian Games, is door Zuid-Korea geselecteerd voor de Asian Cup, wat betekent dat hij mogelijk vijf wedstrijden kan missen in wat een cruciale periode is voor de Londenaren.

Hoeveel wedstrijden Son precies zal missen hangt helemaal af van hoe goed Zuid-Korea het doet op het continentale toernooi, waar de finale op 1 februari wordt afgewerkt.

Hij miste de eerste wedstrijd van zijn land tegen de Filippijnen toen hij Tottenham hielp aan een 1-0 overwinning op Chelsea in de heenwedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup, maar hij zal beschikbaar zijn voor hun aanstaande gevecht met China, dat plaatsvindt op 16 januari.

Dus welke wedstrijden van Tottenham kan hij missen?

De wedstrijden die Son zal missen voor Tottenham

Datum Wedstrijd Competitie 20 jan. Fulham vs Tottenham Premier League 24 jan. Chelsea vs Tottenham* Carabao Cup 26 jan. Crystal Palace vs Tottenham* FA Cup 30 jan. Tottenham vs Watford* Premier League 2 feb. Tottenham vs Newcastle* Premier League

*Afhankelijk van hoe Zuid-Korea presteert

Tottenham-fans zullen blij zijn met het feit dat Son beschikbaar zal zijn voor de wedstrijd tegen Manchester United op Wembley op 13 januari.

"Het is niet gemakkelijk voor mij om het team op dit belangrijke moment te verlaten", vertelde Son aan Sky Sports. "Ik voel me heel verdrietig en het spijt me, maar ik wil deze wedstrijd tegen United winnen en ga met vertrouwen naar Dubai."

Zuid-Korea heeft zich gekwalificeerd in Groep C en is doorgestoomd naar de knock-oufase van de Asian Cup, wat betekent dat hij de Premier League-wedstrijd tegen Fulham op 20 januari zal missen.

Als ze de kwartfinale bereiken, zal de 26-jarige afwezig zijn voor de beslissende returnwedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup tegen Chelsea en, naar alle waarschijnlijkheid, de vierde ronde-wedstrijd in de FA Cup tegen Crystal Palace.

Een plaats in de halve finale van de Asian Cup voor Zuid-Korea zal ervoor zorgen dat Son de competitiewedstrijd tegen Watford zal missen en het bereiken van de finale zal betekenen dat hij ook een streep moet zetten door de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United.

In het slechtst mogelijke scenario vanuit het perspectief van the Spurs, zal Son op 10 februari terug zijn voor de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City.

Welke andere spelers zijn er op de Asian Cup?

Son is niet de enige sterspeler die meedoet aan de Asian Cup en daardoor mogelijk een aanzienlijke periode van clubvoetbal is.

Newcastle United moet het stellen zonder Ki Sung-Yeung, die ook in het Zuid-Koreaanse team zit, en Yoshinori Muto, die door Japan is opgeroepen.

Brighton & Hove Albionmoet het doen zonder hun eerste doelman Matt Ryan, die Australië vertegenwoordigt, en ook Alireza Jahanbakhsh, die voor Iran speelt.

PSV-duo Trent Sainsbury en Aziz Behich zitten ook bij de Australische ploeg, net als Celtic-ster Tom Rogic. Southampton moet het doen zonder de Japanse aanvoerder Maya Yoshida.