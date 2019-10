Hoeveel kost het om Ronaldo te kopen in FIFA 20?

De Portugese international kan in het spel van dit jaar worden vastgelegd vanuit de Serie A, maar hoe gemakkelijk is het om hem vast te leggen?

Cristiano Ronaldo is nog altijd een van de spelers met de hoogste rating in FIFA 20. Waar hij vorig jaar nog op de cover stond, verloor EA Sports de rechten van . Ronaldo zag zijn rating dalen van 94 naar 93 en Lionel Messi passeerde hem om de beste speler in het spel te worden.

In FIFA 20 staat Juventus bekend als Piemonte Calcio en hebben ze een ander stadion, een andere logo en andere shirts. Al hun spelers zijn echter nog steeds hetzelfde en hebben ze zelfs de juiste gezichtsscans en vaardigheden. Dit betekent dat je Ronaldo vast kunt leggen in de Carrière Modus, zolang je het vereiste transferbudget hebt en een teamreputaie van vierenhalf of vijf sterren.

Teams die Ronaldo kunnen betalen zijn onder andere en , terwijl , , en hem ook kunnen open als ze sommige spelers verkopen of een grote naam opnemen in een ruilovereenkomst Paris Saint-Germain, , en hebben ook allemaal de financiën om de aanvaller vast te leggen, terwijl en met een ruilaanbod kunnen komen.

Hoeveel kost het om Cristiano Ronaldo te kopen in FIFA 20?

Cristiano Ronaldo kan worden gekocht voor minder dan 110 miljoen euro in FIFA 20. Hij wordt gewaardeerd op slechts 58,5 miljoen euro.

Piemonte Calcio is bereid hem te verkopen als onderdeel van een ruilactie en zoekt een vervangende spits, een vleugelaanvaller of een vleugelverdediger.

Ze zullen meer dan 100 miljoen euro vragen bij een verkoop, maar tijdens de onderhandelingen kan dit bedrag naar beneden worden gebracht tot tussen de 94 en 100 miljoen euro. Hij heeft een weekloon van 400.000 euro, maar is bereid minder dan dit te accepteren en zou zelfs genoegen nemen met minder dan 333.000 euro als er een tekenpremie tegenover staat.

Wanneer loopt het contract van Cristiano Ronaldo af in FIFA 20?

Ronaldo's contract loopt af aan het einde van het seizoen 2021/22 in FIFA 20, wat betekekt dat hij dan transfervrij kan worden vastgelegd.

Tegen die tijd zal hij echter al 37 jaar oud zijn, dus het is mogelijk dat hij overweegt om in dat stadium met pensioen te gaan. Na drie seizoenen zullen zijn eigenschappen ook enigszins zijn gedaald, wat betekent dat hij niet zo snel of zelfs niet zo productief in het spel zal als dat hij ooit was.

Wat is het potentieel van Cristiano Ronaldo in FIFA 20?

Ronaldo heeft een huidige rating van 93 in FIFA 20 en dit is ook zijn maximale potentiële rating in de game, aangezien hij 34 jaar oud is aan het begin van de Carrière Modus.

Dit is langer dan zijn rating van 94 in FIFA 19 toen hij de coverster was. Hij is ook zijn laagste rating sinds FIFA 15 toen hij een beoordeling kreeg van 92.

In FIFA 13 had Ronaldo een potentiële rating van 95, wat de hoogste score was die hij ooit in een spel heeft behaald.