Hoeveel kost het om Messi te kopen op FIFA 20?

De aanvaller van Barcelona is de beste speler van het spel, maar hoe kun je hem kopen en wat is zijn transferwaarde?

Lionel Messi is met een totaalrating van 94 de beste speler in FIFA 20 en elke gamer droomt ervan om de superster te kunnen kopen in Career Mode.

Verrassend genoeg is het eenvoudiger dan je zou denken om hem te kopen, zo lang jouw gekozen team maar genoeg budget en reputatie heeft om zijn interesse te wekken.

Europa's grootste clubs zijn in staat om Messi te halen, zelfs als ze niet actief zijn in de zoals . Voldoende budget en reputatie is al genoeg om hem in de eerste de beste transferperiode te kopen.

heeft ook genoeg geld, maar met 's startbudget is hij onhaalbaar, tenzij een spelersruil overeen kan worden gekomen met . Clubs als , en Tottenham zullen in het spel ook naar zo'n constructie moeten zoeken.

Paris Saint-Germain zou hem rechtstreeks kunnen kopen, waarmee een voorhoede met Kylian Mbappé en Neymar tot stand komt. is de enige club in Duitsland die het zich kan veroorloven.

In Italië kunnen en Piemonte Calcio (zoals in FIFA 20 wordt genoemd) ver komen met een spelersruil. Een overstap naar een andere competitie buiten Europa is uitgesloten omdat niet een club voldoende reputatie heeft.

zou diverse spelers moeten verkopen om de concurrent te beroven van haar sterspeler, terwijl Barcelona er in het spel wel voor open staat om hem te verkopen aan , hetgeen natuurlijk ondenkbaar is in de echte wereld.

Hoeveel kost het om Lionel Messi te kopen in FIFA 20?

Messi heeft een transferwaarde van 95,5 miljoen euro (£86m of $107.9m in USD) in FIFA 20.

Je zult minimaal 110 miljoen euro moeten bieden om Barcelona te verleiden tot een onderhandeling in Career Mode. Dit bedrag kan worden gereduceerd door spelers in ruil aan te bieden.

Barcelona is happig op deals met een vleugelaanvaller, centrumverdediger of goede middenvelder. In eerste instantie vraagt men zo'n 155 miljoen voor de Argentijn, maar ze zijn bereid de prijs te laten zakken tot een waarde van 144 miljoen euro.

Zijn weekloon bedraagt 565.000 euro bij Barcelona, maar hij is bereid om zijn gage te laten zakken tot 377.000 euro per week, plus een tekenbonus van 2,5 miljoen euro. Je moet hem een 'cruciale rol in het elftal bieden en een contract voor minimaal twee jaar.

De Argentijnse superster is bereid om een contract te tekenen zonder ontsnappingsclausule.

Wanneer eindigt Lionel Messi's contract in FIFA 20?

Messi's contract loopt af in de zomer van 2021. Dat betekent dat hij vanaf het derde seizoen in Career Mode transfervrij is aan te trekken in FIFA 20.

Tegen de tijd is hij 34 jaar en heeft hij waarschijnlijk wat van zijn snelheid verloren, terwijl ook andere facetten van zijn spel iets minder indrukwekkend zijn. Toch is hij ook dan nog een van de beste spelers ter wereld en een must-buy voor elke club die het zich kan veroorloven.

Wat is Lionel Messi's potentieel in FIFA 20?

Messi heeft momenteel een totaalrating van 94 in FIFA 20 en dat is de hoogste score die hij aan gaat tikken in het spel. Aangezien hij 32 jaar oud is bij de start, heeft hij zijn maximale potentieel al bereikt.

In FIFA 13 had hij een potentieel van 97, maar dit werd in FIFA 15 teruggebracht tot 95 en in FIFA 17 zelfs tot 93.

Zijn totaalrating werd in FIFA 18 weer opgeschroefd naar 94 en die score heeft hij behouden in de nieuwste editie van het spel.