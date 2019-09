"Hoeveel aankopen van Ajax hij zou verafschuwen? Misschien een paar"

Hans Kraay junior is benieuwd hoe Johan Cruijff tegen het huidige Ajax zou aankijken.

De analist kan zich wel vinden in de mening dat momenteel vooral een koopclub lijkt en vraagt aan John van 't Schip, eveneens aanwezig bij Goedemorgen bij FOX Sports en voormalig kompaan van Cruijff, in hoeverre de filosofie van de overleden legende nog aanwezig is bij Ajax.

"John is Johan Cruijff. Hoe zou Johan Cruijff hiernaar kijken? Welke aankopen zou hij wel doen van het rijtje Onana, Tagliafico, Martínez, Álvarez, Promes, Ziyech, Neres, Tadic, Blind en Marin? Welke zou hij wel doen en welke zou hij verafschuwen?" vraagt Hans Kraay aan Van 't Schip, die niet met een eenduidig antwoord kan komen.

"Ik vind het moeilijk om erover te praten. Ten eerste: Johan is er niet meer. Hij heeft toentertijd een visie neergelegd. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en doet Ajax het helemaal niet zo slecht. Ze hebben de halve finale van de gehaald en op een haar na de finale gemist. Ze zijn ook nog kampioen geworden. Uiteindelijk is het (de revolutie van Cruijff, red.) een goede start geweest."

"Toen is een bepaalde visie neergelegd. Een goede basis waaruit ze nu verder groeien. Misschien zou hij wel een paar aankopen teveel vinden, maar ik denk niet dat hij er helemaal tegen zou zijn."

"Je moet ook mee met wat er om je heen gebeurt. Het zijn ook fases. Nu heeft Ajax wel veel geld en kunnen ze zich op een andere manier zich versterken", besluit Van 't Schip.