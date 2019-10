Hoeness stelt Löw teleur: "Süle kan het EK vergeten"

Niklas Süle moet deelname aan het EK met Duitsland uit zijn hoofd zetten. Dat zegt Uli Hoeness, de president van Bayern München.

Süle liep zaterdag in de uitwedstrijd van Bayern tegen (2-2) een zware blessure op. Onderzoek wees uit dat de 24-jarige verdediger een kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd en hij werd daarom zo snel mogelijk geopereerd. Volgens Hoeness is zijn seizoen voorbij.

"Hij kan het EK wel vergeten. Het seizoen is voor hem voorbij", zei de clubpresident maandag in de aanloop naar de -wedstrijd tegen Olympiakos (woensdag). "Süle moet zich nu op het volgende seizoen richten."

Dat nieuws zal een flinke domper zijn voor bondscoach Joachim Löw. Onder zijn leiding was Süle het afgelopen jaar uitgegroeid tot een vaste waarde bij Die Mannschaft. In de recente interlandperiode speelde de 24-voudig international de hele wedstrijd tegen Argentinië (oefenduel) en Estland (EK-kwalificatie).

Namens Bayern kwam Süle dit seizoen elf keer in actie. Vier jaar geleden kreeg de centrumverdediger met precies dezelfde blessure te maken, toen hij nog bij voetbalde. Dokter Michael Lehnert, de voormalige teamarts van de -vrouwen van en Turbine Potsdam, weet dat dat invloed zal hebben op zijn herstel.

"Hoe meer operaties aan dezelfde knie worden uitgevoerd, hoe meer tijd het kost om te revalideren", vertelt hij aan Goal. Lehnert onderstreept dan ook de woorden van Hoeness. "Het is meer dan onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat Süle betrokken zal zijn bij het EK. Dat kan wellicht alleen als hij bereid is zijn gezondheid of zijn carrière op het spel te zetten."