Hoeness: "Ik denk dat het vanuit financieel opzicht heel moeilijk is"

Het wordt financieel lastig om Leroy Sané van Manchester City naar Bayern München te halen, erkent voorzitter Uli Hoeness.

Bayern begint in de komende maanden aan een heropbouw van de selectie. De ploeg heeft afscheid genomen van oud-gedienden Rafinha, Arjen Robben en Franck Ribéry. De club wordt zodoende in verband gebracht met een aantal jonge vleugelaanvallers en Sané zou het nummer één doelwit zijn van de club.

De Duitser is onder Josep Guardiola niet verzekerd van een basisplaats en Bayern biedt hem mogelijk een uitweg. Toch verlangen the Citizens minstens 79 miljoen euro voor de 23-jarige linkspoot. "Ik heb nog geen exacte cijfers, maar ik denk dat het vanuit financieel opzicht heel moeilijk is. Het hele pakket is moeilijk", vertelt Hoeness in gesprek met Sport Bild .

Bayern heeft zich al versterkt met de Franse WK-winnaars Benjamin Pavard en Lucas Hernández en het grote Duitse talent Jann-Fiete Arp komt over van Hamburger SV. Hoeness zei onlangs dat de club niet meer zal betalen dan de tachtig miljoen euro waarvoor Hernández overkomt van . "We spelen hier geen monopoly. Wij zijn een voetbalclub. We hebben een limiet bereikt van tachtig miljoen euro en ik denk niet dat we dat bedrag bij toekomstige transfers zullen overtreffen", zei hij voorafgaand aan de -finale.