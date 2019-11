Hoeness 'huilde als een baby' in cel: "Grootste fout uit mijn leven"

Bayern München-voorzitter Uli Hoeness bracht een aantal jaren geleden enkele maanden in de gevangenis door vanwege belastingontduiking.

Het was een loodzware periode voor de bestuurder, maar door de vele steun sloeg de oud-speler van der Rekordmeister zich erdoor heen. Hoeness geeft toe dat de soms hartverwarmende reacties hem zeer ontroerden.

"Dat belastingverhaal is de grootste fout uit mijn leven geweest", geeft Hoeness toe in gesprek met het officiële magazine van Bayern. "Daar heb ik enorm veel spijt van en de mensen mogen mij daarover ook bekritiseren." De preses, die later deze maand afzwaait als voorzitter, zag soms schrijnende dingen gebeuren in de gevangenis. "Op moeilijke momenten denk ik daar nog weleens aan. Op een dag zat iemand in mijn cel, terwijl hij mocht vertrekken. Hij wist alleen niet wat hij moest doen en zat later doelloos in een taxi. Dat zal ik nooit vergeten."

Bayern veroverde in 2013 de , maar Hoeness had destijds weinig reden tot juichen. Hij wist namelijk al dat hij de cel in moest. "Franck Ribéry was in tranen en de supporters van Bayern zongen mijn naam." Ook tijdens zijn gevangenisstraf bleef de populariteit van Hoeness in Bayern-kringen onverminderd groot. "Sommige brieven raakten mij zo dat ik als een baby aan het huilen was in mijn cel."

Hoeness weet dat hij een grote fout heeft gemaakt. Desondanks kijkt de aftredende voorzitter overwegend positief terug op zijn tijd bij de Duitse grootmacht. "Als ik 's ochtends uit het raam kijk, dan ben ik gelukkig met mijn 49 jaar bij Bayern. Ik heb er geen dag spijt van gehad en heb alles aan deze club te danken. Niet als medewerker, want ik heb me altijd als de grootste fan van Bayern gevoeld. Ik voel alleen maar dankbaarheid."

De kritiek van de buitenwacht glijdt dan ook snel van hem af. "Daar kan ik alleen maar om lachen. Ik denk dat de fans diep van binnen heel goed weten dat ik altijd het uiterste van mijzelf heb gegeven."