Hoeness en Kovac zijn het oneens na kampioensduel: 'De grap van het jaar"

Bayern München liet zaterdagmiddag een uitgelezen mogelijkheid liggen om de landstitel in de Bundesliga veilig te stellen.

De koploper had in de voorlaatste speelronde op bezoek bij genoeg aan een zege, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Voorzitter Uli Hoeness spuwde na afloop zijn gal over een cruciale beslissing die de arbitrage in de tweede helft nam.

Leon Goretzka dacht Bayern kort na rust op voorsprong te schieten in Leipzig, maar arbiter Manuel Gräfe keurde de treffer uiteindelijk af na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR), doordat Robert Lewandowski in aanloop naar de treffer buitenspel zou hebben gestaan. Een foutieve beslissing, zo oordeelt Hoeness na afloop tegenover onder meer Kicker .



"Het is de grap van het jaar. Het was zogenaamd buitenspel, maar dat was totaal niet duidelijk. De VAR moet juist gebruikt worden om duidelijk foute beslissingen terug te draaien. Beide spelers stonden om één lijn", laat de flamboyante beleidsbepaler van Bayern optekenen.



Niko Kovac was het opvallend genoeg niet eens met Hoeness. "Ik ben absoluut voorstander van de VAR. Het scheelde weinig, maar de beslissing was terecht. We hebben de wedstrijd vandaag gedomineerd, maar we hebben dat niet in de stand uitgedrukt. Volgende week gaan we het voor elkaar krijgen voor eigen publiek", zegt de trainer van Bayern, dat volgende week op eigen veld tegen aan een punt genoeg heeft om de titel veilig te stellen.