Hoelang kan Klopp vs Guardiola een vriendelijke rivaliteit blijven?

De managers van Liverpool en Manchester City tonen veel respect voor elkaar, terwijl hun teams zich voorbereiden op de clash van zondagmiddag.

Het geluid werd langzaam maar zeker sterker. Een laag gezoem dat steeds luider en luider werd.

Gejuich en gefluit, een golf van applaus. Genoeg om de aandacht weg te trekken bij de man die vooraan in de zaal zat.

Pep Guardiola hield een persconferentie in het MetLife Stadium, net buiten New York, maar er luisterde niemand meer.

Zonder dat hij het in de gaten had, vestigde nu Jürgen Klopp alle aandacht op zich.

Klopp's ongeplande verschijning buiten de mediaruimte zorgde voor zoveel commotie dat Guardiola hem op het podium riep nadat de deur open ging. Het duo omarmde elkaar en terwijl Klopp ging zitten, verliet Guardiola de zaal.

"Oh... bye!" grijnsde een verbijsterde, wellicht enigszins beschaamde Klopp.

Dat was in de zomer van 2018, na afloop van een vrij onbeduidend oefenduel in de voorbereiding. Nu, zestien maanden later, hoopt de Duitser opnieuw de schijnwerpers van Guardiola te stelen. Maar dit keer staat er veel meer op het spel.

En de rivaliteit tussen de twee clubs en hun managers is sindsdien flink gegroeid.

komt zondag naar Anfield in de wetenschap dat bij een nederlaag de grip op de Premier League-titel van de afgelopen twee jaar weg is. Bij een zege voor pakken The Reds een voorsprong van negen punten op de titelverdediger, een ondenkbare kloof in deze fase van het seizoen.

"Een zéér belangrijke wedstrijd", is hoe Klopp de kraker vrijdag beschreef op zijn persconferentie. "Het zal nog niet beslist zijn in november", stelde Guardiola, die bekendmaakte dat City niet kan beschikken over doelman Ederson. Liverpool zal dat pas geloven als men het met eigen ogen ziet.

Het was een hele respectvolle persconferentie. Klopp verwees naar 'de beste manager ter wereld', die op zijn beurt zei dat zijn team zondag tegen 'het sterkste elftal ter wereld' speelt. Beide mannen weten welke macht de ander ter beschikking heeft.

Het is overduidelijk dat de twee managers veel respect voor elkaar hebben. Hoe kan het ook anders na het ongekende succes dat Guardiola heeft gehad, en de manier waarop Klopp met Liverpool de Europese troon besteeg? Vergeet niet dat niemand als manager meer wedstrijden van Guardiola heeft gewonnen dan Klopp.

In het voetbal kan respect snel omslaan naar vijandschap. Iedereen gaat goed met elkaar om, totdat ze iets hebben om voor te strijden. Liverpool en Manchester City spelen allebei voor de grote prijzen, zowel in binnen- als buitenland. Zij zijn op dit moment de meest complete clubteams van deze planeet.

Guardiola mag dan één van de eersten zijn geweest die Klopp feliciteerde met Liverpool's -zege in juni, maar de Spanjaard weet ook als geen ander hoe hij de Duitser in mentaal opzicht kan bespelen. Zijn opmerkingen van vorige week over de 'fopduiken' van Sadio Mané kwamen rechtstreeks uit het lesboek van José Mourinho. Het was een duidelijke poging om de arbitrage van zondagmiddag alvast ergens op te wijzen. De uitlatingen vielen op Anfield helemaal verkeerd.

Klopp reageerde door te praten over 'tactische overtredingen', iets waar City in het verleden kritiek op had gekregen. Dat roept altijd een defensieve reactie van Guardiola op. "Als ik het nog eens kon doen, zou ik dat niet nog een keer zeggen", gaf de Liverpool-coach later aan. Als je dat gelooft, zul je eigenlijk alles wel geloven.

Het lijkt misschien kinderachtig - en beide heren, met name Guardiola, hebben de neiging om met veel sarcasme te spreken - maar dit is wat er gebeurt als twee topmanagers en twee topteams tegenover elkaar komen te staan. Herinner je je Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger nog? Of Wenger en Mourinho? Ferguson clashte bovendien met Roberto Mancini toen City een echte bedreiging begon te vormen, net zoals hij in de jaren '90 met Kevin Keegan en Sir Kenny Dalglish deed.

Hopelijk bereikt de rivaliteit tussen Klopp en Guardiola niet dezelfde bekrompenheid als bijvoorbeeld de dieptepunten van Mourinho versus Wenger. Er is echter geen twijfel dat de rivaliteit goed is voor het Engelse voetbal. Vanuit een mediaperspectief levert het altijd iets leuks op.

In gesprek met Goal in New York wilde Klopp in juli niet spreken van een 'gevecht' tegen andere trainers.

"Ik heb dat niet nodig", zei de 52-jarige oefenmeester. "Ik heb die hele negatieve emoties niet nodig als ik langs de zijlijn mijn collega een paar meter verderop zie staan. Zonder dat alles kan ik nog steeds een wedstrijd willen winnen."

Guardiola botste zoals bekend met Mourinho - wie niet? - toen zij de leiding hadden bij respectievelijk en . Velen in Spanje geloven dat Mourinho's psychologische oorlog via de media een belangrijke factor was in het besluit van Guardiola om Camp Nou in 2012 te verlaten. Hij was volgens veel waarnemers opgebrand door het aanhoudende conflict met zijn rivaal.

Klopp is natuurlijk geen Mourinho, maar het is wel interessant om te zien hoe Guardiola naar deze ploeg van The Reds kijkt. In mei zei hij dat Liverpool één van de slechts twee tegenstanders is geweest die volgens de Spanjaard een soort 'wauw'-factor heeft. De andere ploeg was het Barcelona van Luis Enrique, met Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar.

Diezelfde maand stelde de oud-speler van Barça ook dat de Premier League winnen ten koste van Klopp's team hem 'de meeste voldoening in zijn trainerscarrière' gaf. Enkele weken later was hij lovend over Anfield. Er is geen twijfel dat de mannen van de Merseyside in de hoofden van iedereen bij Manchester City zitten. "Ze maken me bang", zei Guardiola tegen zijn assistent Carlos Planchart in de Amazon-docu All of Nothing. En dat was nog vóór de eindzege van Liverpool in de Champions League en de zinderende titelstrijd van vorig seizoen.

Zondag zal de Catalaan die angsten onder ogen moeten komen. Hij moet een manier zien te vinden om Mohamed Salah, Roberto Firmino en Mané af te stoppen. En een manier om langs Fabinho, Virgil van Dijk en Alisson Becker te komen. Hij heeft er de spelers voor, maar City heeft al sinds 2003 niet meer gewonnen op Anfield. Toen was Keegan de City-manager en stonden Peter Schmeichel en Robbie Fowler op het veld. Een totaal andere wereld.

De gewoonte van Klopp is om bij een thuiswedstrijd de manager van de tegenstander uit te nodigen voor een drankje na afloop en dat zal nu niet anders zijn. Voor aanvang van het duel zullen de twee met een lach elkaar de hand schudden.

Maar daarna is het oorlog.

Er zijn geen vrienden in de top van de voetbalwereld. Alleen uitdagers.