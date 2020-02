Hoedt woest op ploeggenoot: "Hij wil praten als een grote jongen"

Antwerp ging zondag nipt onderuit op bezoek bij Club Brugge, dat door een doelpunt van Hans Vanaken met 1-0 te sterk was.

Wesley Hoedt toonde zich na afloop geïrriteerd door het feit dat er geen doellijntechnologie aanwezig was in het Jan Breydelstadion om de enige treffer van het duel te controleren.

De Nederlandse verdediger van Antwerp liet zich tevens weinig positief uit over zijn ploeggenoot Didier Lamkel Zé.

Lamkel Zé zorgde in aanloop naar het duel tussen en Antwerp voor de nodige onrust, door de komende opponent 'wankers' te noemen op Instagram.

Tijdens het duel klaagde Hoedt bij zijn trainer László Bölöni over het spel van de aanvaller, al hield hij zich later voor de camera van Sporza nog in.

"Vandaag kwamen we aanvallend veel tekort. Nee, ik ga niemand benoemen. Dat is niet aan mij. Dat is aan de mensen thuis en de rest om dat te beoordelen."

"Ik praat over niemand. Je legt de woorden in mijn mond. Daar ben ik niet van gediend als je het niet erg vindt. Dat heb ik liever niet dat je dat doet. Ik heb het over mezelf en het team, meer niet", vervolgt de verdediger.

Door uitgelekte beelden uit de catacomben werd alsnog duidelijk hoe Hoedt over Lamkel Zé dacht. "Hij wil praten als een grote jongen. Instagram en zo... En dan speelt hij zo'n wedstrijd. Verdomme."

Hoedt kon niet begrijpen dat er bij het duel tussen Antwerp en Club Brugge geen doellijntechnologie aanwezig was. "Uiteindelijk zie je dan de goal terug en dan zie ik een grensrechter in beeld staan en als je het beeld dan stilzet, dan staat de grensrechter niet eens op de lijn."

"Hij staat er tien meter bij vandaan, en dan nog vijftig meter naar de zijkant. Goed, het is zijn beslissing. Ik vroeg aan de scheidsrechter hoe het mogelijk was dat er geen doellijntechnologie was."

"Daar kreeg ik als antwoord op dat de clubs het niet willen betalen... Dan ben je er heel gauw klaar mee, want volgens mij zijn we geen amateurvoetbal aan het spelen."