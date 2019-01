Hoedt tast in het duister: "Een duidelijke uitleg heb ik nooit gehad"

Wesley Hoedt maakt het seizoen op huurbasis af bij Celta de Vigo, zo werd dinsdagochtend bekend.

De centrale verdediger deed dit seizoen in de eerste dertien speelronden mee met Southampton maar daarna speelde hij geen minuut meer in de Premier League. Hij behoorde vaak niet eens meer tot de selectie.

De 24-jarige Hoedt heeft zich over die situatie verbaasd, zo vertelt hij in een interview met het Noordhollands Dagblad : "Het is heel vreemd gegaan. Ik speelde alles. Bijna vijftig wedstrijden achter elkaar stond ik in de basis en speelde ik negentig minuten. Totdat ik er opeens naast kwam te staan. Een duidelijke uitleg heb ik nooit gehad."



Een overstap naar Celta de Vigo is 'de beste oplossing', aldus de zesvoudig international van het Nederlands elftal: "Een mooie club in een mooie competitie. Zo kan ik laten zien dat ik niet voor niets bij Lazio en Southampton heel veel wedstrijden heb gespeeld." Celta de Vigo bedong ook een optie tot koop op de linkspoot.



Hoedt verruilde AZ in 2015 voor Lazio en speelde uiteindelijk 61 wedstrijden namens de Romeinen. In augustus 2017 volgde voor ruim zestien miljoen euro een overstap naar Southampton en Hoedt was in zijn eerste anderhalve seizoen in het zuiden van Engeland een vaste waarde. In het huidige voetbaljaar kwam Hoedt er dus naast te staan bij the Saints .