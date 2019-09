Hoedt: "Hij gebruikte keihard zijn knokkels om je te slaan"

Wesley Hoedt speelt dit seizoen op huurbasis bij Royal Antwerp FC, nadat de verdediger ook al in Nederland, Engeland, Spanje en Italië actief was.

In gesprek met Sport/Voetbalmagazine legt de stopper uit dat hij vooral bij veel heeft geleerd over het vak verdedigen. Hoedt wijst in zijn uitleg naar Matthijs de Ligt, die deze zomer van naar is verkast.

"De beste opleiding als verdediger krijg je in Italië", is de 25-jarige huurling van gedecideerd. "Toen ik er naar toe ging, zei men: ja, ja, Italië, het is nog mooi, maar niet meer zoals vroeger. Nu De Ligt, toch een megatalent als voetballer, het er ook lastig heeft, geeft dat toch aan dat het voetballen er niet makkelijk is."

"In Italië heb je trainingen waarbij het volledige team er om negen of tien uur moet zijn, maar de vier verdedigers om acht uur, zodat ze een uur lang met de trainer kunnen oefenen op in blok naar voor, naar achter of opzij bewegen. Verdedigen wordt vaak weggezet als lelijk, maar voor Italianen is het een soort kunst. Dat is het ook, als je kijkt naar voetballers als Nesta, Maldini, of daarvoor Baresi."

Hoedt had bij Lazio oud-spits Miroslav Klose als teamgenoot. "Klose leerde me bijvoorbeeld hoe hij los kwam van tegenstanders. Heel veel verdedigers houden vast, wat sneaky , en hij gebruikte dan keihard zijn knokkels om je te slaan, zonder dat de scheidsrechter het zag."

"Toen hij het voordeed, snapte ik direct waarom. Je kan niks meer. Nu lukt dat niet meer, omwille van de VAR, maar toen waren dat de kneepjes van een kampioen."