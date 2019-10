Hoe Willian van de straten van São Paulo op Stamford Bridge belandde

Zijn ouders deden alles voor hem om zijn droom uit te laten komen, zo vertelt de vleugelspeler in een exclusief interview.

Willian Borges da Silva, beter bekend als Willian, speelde woensdag in zijn 300ste wedstrijd in het shirt van .

Een ongelooflijke prestatie en een belangrijke mijlpaal na een zware reis voor zowel de speler als zijn familie.

Het begon allemaal in Brazilië, waar voetbal vaak wordt gezien als een manier om te ontsnappen aan de ruwe realiteit van het leven.

Al vanaf zijn vierde droomde Willian ervan om profvoetballer te worden en zijn ouders deden alles wat ze konden om die droom waar te maken.

"Mijn vader werkte in de straten en mijn moeder werkte iedere dag als schoonmaakster", vertelt hij aan Goal over zijn jeugd in São Paulo. "Zo zag mijn leven eruit. Opgroeien was heel moeilijk. Soms hadden we geen geld om mij naar de training te laten gaan, dus dan vroegen ze anderen om geld."

"Mijn ouders hebben alles ervoor opgeofferd en ze werkten keihard. Soms wel 24 uur op een dag, dus dan belden ze een paar vrienden om voor ons te zorgen. Ze hebben er alles aan gedaan om mij voetballer te laten worden."

"Toen ik bij Corinthians voor het eerst mijn salaris kreeg, kocht ik een appartement voor mijn familie en voor mijn vader kocht ik ook een auto."

"Voor mezelf kocht ik ook mijn eerste auto. Ik had andere spelers met een Land Rover gezien, maar mijn eerste auto was gewoon een Chevrolet Celta. Maar ik was er heel blij mee."

“My mum and dad did everything for me to become a professional footballer.” ❤️



Willian talks to @NizaarKinsella about growing up in Brazil and his road to become the player he is today 🇧🇷 pic.twitter.com/VptZEZVZbo — Goal (@goal) October 3, 2019

Gelukkig is hij nog steeds, al is hij al lang geen tiener meer die zijn hele carrière nog voor de boeg heeft.

Met zijn 31 jaar is Willian nu één van de veteranen in een Chelsea-kleedkamer die wordt versterkt door een paar veelbelovende jonge talenten, zoals Mason Mount, Tammy Abraham en Fikayo Tomori.

Hij doet er daarom alles aan om de beginnelingen van manager Frank Lampard zich te laten vestigen in hun nieuwe omgeving.

En dat is niet zo verwonderlijk. We praten hier immers over een man die een stichting heeft opgericht die kansarme kinderen in Brazilië helpt.

Eerder dit jaar lanceerde Willian zelfs een app voor de smartphone die kinderen met een arme achtergrond adviseert hoe ze in de voetbalwereld terecht kunnen komen.

De routinier kon als kind altijd rekenen op de aanhoudende steun van zijn ouders, maar hij beseft dat niet ieder kind dat geluk heeft.

Voor Willian is de app dan ook een poging om mensen te helpen die minder geluk hebben dan hij.

"Ik begon met voetballen toen ik vier jaar was", zegt de Braziliaanse international. "Op mijn negende ging ik naar Corinthians en vanaf toen werd het serieuzer."

"Ik speelde kort daarvoor een keer tegen Corinthians en na afloop van de wedstrijd kwam hun coach naar mij toe en hij zei dat ze mij goed vonden. 'Waar zijn je ouders? Zijn ze hier?' vroegen ze."

"Ik zei ja, dus daarna gingen ze in gesprek met mijn vader."

"Ze zeiden: 'We willen dat je zoon een week bij ons blijft, zodat we hem vaker kunnen zien spelen.' Ik ging erheen en ik bleef uiteindelijk negen jaar voordat ik prof werd."

"Ik had altijd in mijn hoofd zitten dat ik profvoetballer wilde worden. Ik had een droom en ik ging ervoor, maar ik had het niet alleen kunnen doen."

"Dat is wat de mensen wel moeten weten, vooral ouders. De vader en de moeder, zij kunnen het niet alleen."

"Als er iets ergs gebeurt, kun je niet opgeven. Je moet doorzetten, net zoals mijn moeder bij mij deed. In moeilijke situaties gaf zij nooit op. Mijn ouders wilden dat ik mijn droom zou gaan leven."

In oktober 2016 werd Willian geschokt door het overlijden van zijn moeder, Donna Zee. Ze overleed in het ziekenhuis na 2,5 jaar vechten tegen een hersentumor.

Nadat hij vervolgens even vrijaf kreeg van Chelsea, scoorde Willian bij zijn rentree tegen Hull City. Met zijn manier van 'juichen' bracht hij een ode aan zijn moeder, net als een maand later toen hij trefzeker was tegen .

Beide goals speelden een belangrijke rol in de reeks van dertien ongeslagen duels van The Blues onder Antonio Conte. Een geweldige run die resulteerde in een tweede Premier League-titel voor Willian in Londen.

"Het was een moeilijke periode, maar ik had mensen om me heen die mij steunden en me veel hebben geholpen", legt hij uit.

"Het was zwaar. Dankzij God kon ik de situatie omdraaien en mijn carrière voortzetten."

Ondanks die lastige tijd en de tegenslagen waarmee hij te maken kreeg, presteert Willian nog steeds erg goed. Dat onderstreepte hij nog maar weer in zijn jubileumduel in Lille, waar de nummer 10 woensdag het belangrijke winnende doelpunt maakte: 1-2.

Willian's weg naar de top was bijzonder en gelukkig is zijn loopbaan nog lang niet voorbij.

Als het er wél op zit, zal hij hopen dat hij veel andere Braziliaanse jongens heeft geholpen om ook een superster te worden.