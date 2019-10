Hoe voormalig Arsenal-middenvelder Cazorla zijn carrière na blessureleed bij Villarreal nieuwe leven inblies

De Spanjaard kreeg te horen dat hij van geluk mocht spreken als hij weer zou kunnen lopen na een infectie aan zijn achillespees te hebben opgelopen.

Er gingen 636 dagen voorbij dat Santi Cazorla geen voetbalwedstrijd speelde.

Na complicaties als gevolg van een achillespeesblessure die in oktober 2016 een ondraaglijk hoogtepunt bereikte, kreeg de voormalige -middenvelder een grimmige prognose van de artsen te horen.

"Ze zeiden me: 'Als je weer met je zoon in de tuin kunt lopen, wees dan tevreden'", vertelde Cazorla vorig jaar aan MARCA. "Ze zagen dat ik een enorme infectie had, dat ik een deel van het hielbeen had beschadigd en dat het de achillespees had opgegeten. Er ontbrak acht centimeter!"

Na tien operaties en een huidtransplantatie waarbij weefsel van de onderarm werd gebruikt waarop de naam van dochter stond, zou Cazorla het vergeven zijn dat hij gestopt zou zijn.

Maar een man die zelden het mooie spel speelt zonder een glimlach op zijn gezicht, zou zijn carrière nooit op zo'n deprimerende manier tot een einde laten komen.

In plaats daarvan vocht Cazorla bijna twee jaar lang - nam afscheid van het Emirates Stadium - om terug te keren op het veld.

"Ik heb altijd de steun van iedereen bij Arsenal gevoeld: als er iets is dat ik heb meegenomen, is het de genegenheid van de fans", zei Cazorla in 2019. "De doorn in mijn zij, de spijt, is dat ik niet in staat ben geweest om afscheid te nemen op het veld, zoals ik had gewild."

Cazorla keerde terug naar Spanje nadat hij mocht vertrekken bij Arsenal nadat zijn contract in de zomer van 2018 was afgelopen en begon te trainen bij het jeugdteam van Alavés om zijn conditie te verbeteren.

Daarna bracht hij de voorbereiding door bij zijn voormalige club en toen hij zijn eerste wedstrijd in 636 dagen speelde, als invaller in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Hércules, ontving hij een staande ovatie van alle aanwezigen.

Villarreal legde Cazorla prompt voor de derde keer vast en hoewel zijn tweede terugkeer in het El Madrigal misschien doordrenkt was van sentiment, was dit geen daad van liefdadigheid.

Zowel de club als de speler geloofden dat hij klaar was om terug te keren in het topvoetbal. Ze hadden het bij het juiste eind.

Cazorla, nog steeds in het bezit van een subliem balgevoel en indrukwekkend inzicht, liet zich vorig seizoen gelden met een aantal masterclasses op het middenveld en sloot de jaargang 2018/19 af met vier doelpunten en tien assists.

Na indrukwekkende wedstrijden voor Villarreal op weg naar de kwartfinales in de , gecombineerd met zijn consistente vorm in LaLiga, werd Cazorla uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij de club.

Nog opmerkelijker was dat hij in mei weer opgeroepen werd voor Spanje en zijn eerste interland speelde in 1302 dagen, toen hij de volgende maand een basisplaats in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen de Faeröer Eilanden.

"Het spelen van een wedstrijd op topniveau was heel ver weg, dus stel het nationale team voor... Ondenkbaar", zei Cazorla enthousiast.

"Dit was een moeilijk moment voor mij, zo onverwacht na alles wat ik heb meegemaakt."

"Nu zie ik het als een nieuwe uitdaging, een nieuwe hoop. Ik ben hier om puur sportieve redenen. Ze zeiden tegen mij: 'Het is om wat je meebrengt.'"

"Misschien is het in mijn geval specialer vanwege de blessure, maar dat is niet de reden dat ik hier ben. Hoewel het een voorbeeld kan zijn voor spelen van mijn leeftijd - geef niet op."

"Er zijn allerlei momenten geweest dat je overweegt de handdoek in de ring te gooien. Ik wist dat het een lange weg te gaan was en als ik het niet zou halen, wilde ik mezelf niet kwalijk nemen of denken dat ik meer had kunnen doen."

Van de zijlijn tot de krantenkoppen, de Spanjaard, die afgelopen decenber 34 werd, heeft tragedie in vreugde veranderd en hij gaat niet minder spelen.

Dit siezoen ging hij verder waar hij gestopt was, met vier doelpunten en drie assists in slechts zeven LaLiga-wedstrijden.

Lees beneden verder

Na gescoord te hebben in zijn laatste drie wedstrijden, is Cazorla aantoonbaar nog beter dan in het seizoen 2018/19. Met zijn prachtige schot van afstand tegen eind september herinnerde hij de wereld eraan dat hij nog steeds in staat is om te schitteren op het hoogste podium.

Voor een man die bijna nooit meer zou lopen, is dit een opwekking die elke voetballer zou moeten inspireren die ooit in de behandelkamer zit en zich afvraagt of hij de kracht heeft om door te vechten.

De comeback van Cazorla is een van de mooiste sprookjes van het spel.