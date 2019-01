Hoe realistisch zijn de kampioensplannen van Everton en Marcel Brands?

Marcel Brands treedt toe tot het bestuur van Everton, zo maakte de club deze week bekend. 'The Toffees' hebben grote plannen voor de toekomst.

Aan ambities geen gebrek op Goodison Park, de prachtige thuishaven van Everton Football Club. Het bestuur durft hardop te zeggen dat men binnen enkele jaren de top van de Premier League wil bestormen. "Dat betekent meestrijden om de titels en de trofeeën. Niet alleen bekertoernooien, maar ook de Premier League", sprak president Denise Barrett-Baxendale eerder deze week op de algemene vergadering van de club. Terug naar vervlogen tijden dus, naar een periode waarin Everton nog een van de grootste clubs van het land was.



Maar hoe realistisch zijn de plannen eigenlijk?



Bramley-Moore Dock

In de Premier League spreekt men tegenwoordig van een top zes en drie clubs daarvan komen uit Londen. Je zou het bijna vergeten, maar in de jaren '80 was niet Londen, maar Liverpool dé voetbalhoofdstad van Engeland. Terwijl The Reds dat decennium vier keer landskampioen werden en succesvol waren in Europa, telde ook Everton mee. De ploeg veroverde in 1985 en 1987 z’n achtste en negende titel, een aantal dat op dat moment alleen werd overtroffen door aartsrivaal Liverpool.



Vervolgens werd Everton in de jaren daarna door meerdere clubs voorbijgestreefd. Los van de FA Cup-winst in 1995 viel er voor de trouwe aanhang op Goodison Park niets meer te juichen, maar dat moet allemaal dus gaan veranderen. Met als eerste stap het verlaten van het prachtige karakteristieke stadion.







Achter de schermen wordt immers al een aantal jaren gewerkt aan het project dat de naam Bramley-Moore Dock Stadium draagt. In de haven van de stad moet binnen afzienbare tijd een splinternieuw stadion verrijzen. Kosten: een slordige 555 miljoen euro. Een nieuwe thuishaven die The Toffees meer financiële mogelijkheden zal geven om inderdaad bij de top van de Premier League aan te sluiten. Het plan bevindt zich echter pas in de beginfase.



Moshiri

Aan die ambitieuze stadionplannen zitten bovendien veel mitsen en maren verbonden. Everton probeerde de laatste twintig jaar al twee keer eerder een nieuw stadion te bouwen, maar in beide gevallen werd er nooit daadwerkelijk een schop in de grond gezet. Ook over de nieuwe bouwplannen bestaat de nodige scepsis. Clubeigenaar Farhad Moshiri heeft volgens sommige kenners namelijk niet bepaald veel verstand van voetbal. Zijn grootste transfers bij de club waren geen nieuwelingen, maar juist spelers die de deur uitliepen, zoals Romelu Lukaku, Ross Barkley en John Stones.



Moshiri had tot februari 2016 aandelen bij Arsenal, maar diezelfde maand kocht hij bijna de helft van de aandelen van Everton. Inmiddels heeft hij 68,6 procent in bezit. De Brits-Iraanse zakenman kwam binnen met grote beloftes, gooide manager Roberto Martínez eruit en zou veel geld investeren in de selectie. Dat laatste lukte zeker, al werden er met de opbrengst van de transfers van Lukaku, Barkley en Stones geen spelers gehaald die de club dichter bij de top brachten.



De rol van Brands

Martínez' opvolger Ronald Koeman moest na ruim een jaar ook al plaatsmaken voor een ander, omdat ook hij over een selectie beschikte die simpelweg niet goed genoeg was om aan de verwachtingen te voldoen. Moshiri zit inmiddels in een situatie waarin hij de huidige manager Marco Silva heeft opgescheept met een selectie van spelers die voor drie verschillende managers zijn binnengehaald (na het ontslag van Koeman maakte Sam Allardyce het seizoen 2017/18 af). De groep heeft bovendien niemand die Everton de komende jaren een mooie transfersom zou kunnen opleveren. Spelers als Gylfi Sigurdsson, Theo Walcott, Morgan Schneiderlin (alledrie 29 jaar) en Cenk Tosun (27) verdienen een topsalaris, maar op de transfermarkt zijn ze vanwege hun leeftijd of de duur van hun contract nauwelijks nog wat waard.



In dat opzicht is er de komende jaren een belangrijke rol weggelegd voor Marcel Brands. De voormalige directeur van RKC Waalwijk, AZ en PSV werd op Goodison Park afgelopen zomer director of football en deze week bracht de club naar buiten dat de 56-jarige Brabander toetreedt tot het bestuur. Eén van zijn taken zal zijn om Everton een duidelijker identiteit te geven als het gaat om de transferstrategie, zodat men niet onnodig veel geld hoeft te spenderen om fouten uit het verleden goed te maken.



De fans in het blauwe deel van Liverpool lijken voorlopig zeer enthousiast te zijn over Brands. Vanwege zijn openheid en manier van communiceren is hij populair onder de spelers, de technische staf en de achterban. Niet voor niets toonde Everton al interesse in hem toen het vorige seizoen nog in volle gang was.







Voorbeeld uit Londen

Met Brands in een belangrijkere rol hoopt Everton dus de top van de Premier League te bestormen. De club zou maar wat graag erin slagen om dezelfde stappen te maken als Tottenham Hotspur, dat de laatste jaren steevast meedoet om de bovenste plaatsen. En dat terwijl er in het nieuwe stadion van de Spurs nog geen bal is getrapt.



Of The Toffees de ploeg uit Noord-Londen achterna kunnen gaan, hangt voor een groot deel af van het stadionproject. De club heeft echter nog steeds geen transparant model gepresenteerd over hoe dat stadioncomplex gefinancierd zal worden. Everton leent 320 miljoen euro van de gemeente Liverpool en moet daarover een flinke rente betalen. De financiering voor het nieuwe stadion heeft bovendien waarschijnlijk gevolgen voor het transferbudget. En dat terwijl de selectie overduidelijk nieuwe impulsen nodig heeft.



Na 21 speelronden in de Premier League concurreert de ploeg van Silva momenteel met clubs als West Ham United, Bournemouth en Brighton. Om de Spurs nog maar eens als voorbeeld te geven: Everton gaf sinds de zomer van 2016 bijna 400 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, Tottenham Hotspur net iets meer dan de helft. De Spurs staan derde, Everton elfde.



Kortom, er is nog een lange weg te gaan als Everton zich daadwerkelijk in de top van de Premier League wil nestelen. De club trekt simpelweg spelers aan die van een lager niveau zijn dan de aanwinsten van Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United en Manchester City en dat lijkt voorlopig niet te veranderen. En als de topclubs een topspeler willen ophalen op Goodison Park, kan Everton dat moeilijk tegenhouden, zoals gebeurd is bij Lukaku, Barkley en Stones. De prestaties van Everton in uitwedstrijden tegen de topteams zijn trouwens verbijsterend. Op Anfield won men voor het laatst in 1999, op Stamford Bridge in 1995, bij Arsenal in 1996 en op Old Trafford pakte men één zege sinds 1992.



De plannen van Everton om ooit weer de beste van Engeland te zijn, zijn gewaagd en gedurfd. Voorlopig kan er echter een heel groot vraagteken achter. Net als over de mogelijke komst van een nieuw stadion zullen veel critici er hetzelfde over denken: eerst zien, dan geloven.