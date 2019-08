Hoe Real Madrid gaat spelen tijdens het seizoen 2019/20

Zinédine Zidane gaf deze zomer meer dan 300 miljoen euro uit na een rampzalig seizoen 2018/19. Kunnen los Blancos weer terugkeren naar de top?

Na een moeizame voorbereiding, staat het van Zinédine Zidane al onder druk bij het begin van het LaLiga-seizoen.

Ze hebben hun ploeg versterkt met de aanwinsten van Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy en andere sterren, waarbij de meer dan 300 miljoen euro hebben uitgegeven. Er blijven echter vragen over los Blancos na een dramatische jaargang vorig seizoen.

Real kwam er de laatste twee seizoenen niet aan te pas in LaLiga en eindigde tweemaal als derde achter landskampioen en nummer twee . Gedurende die seizoen pakten ze maarliefst 36 punten minder dan Barcelona.

Nadat zij de vorig seizoen ook niet konden prolongeren, heeft Madrid veel te bewijzen. De stormwolken cirkelen rond het Santiago Bernabéu.

Doelmannen

Zidane benadrukte in april dat hij dit seizoen een duidelijke eerste keus zou hebben en dat de man onder de lat de Belgische international Thibaut Courtois zal zijn.

Keylor Navas kreeg de optie om te vertrekken, waar Madrid klaar was om Andriy Lunin te gebruiken als back-up achter Courtois. De Costa-Ricaan besloot echter te blijven, waardoor de jongeling werd uitgeleend aan .

Sinds Courtois vorig jaar zomer werd overgenomen van heeft hij zijn beste vorm in Madrid niet laten zien. Hij krijgt echter de kans om dat dit seizoen te doen, wetende dat hij de onbetwiste nummer 1 is.

De voorbereiding verliep echter niet goed voor Courtois, want hij incasseerde acht doelpunten in 315 minuten. Als de Belg problemen blijft houden, weet Zidane dat hij een beroep kan doen op Navas. Tijdens zijn eerste periode als coach was Navas een van de dragende spelers, waar Zidane zelfs afwijzend stond tegenover de komst van David de Gea omdat hij de Costa-Ricaan vertrouwde.

Verdedigers

De verdediging van Real was hun zwakste linie vorig seizoen en incasseerde achttien doelpunten in zeven voorbereidingswedstrijden'. Zeven daarvan vielen in een 7-3 nederlaag tegen Atlético, wat impliceert dat het dit seizoen weer zo zal zijn.

Zidane is begonnen met het testen van een 3-5-2-systeem in een poging om structuur te vinden die meer stevigheid in de achterhoede biedt. Nacho , Raphäel Varane en nieuwe aankoop Éder Militão speelden samen in een 2-2 gelijkspel tegen , terwijl Marcelo en Dani Carvajal de basisspelers zullen zijn als vleugelverdedigers.

Dat maakt Real is elk geval meer solide dan wanneer Marcelo is opgesteld als linksback. Aanvoerder Sergio Ramos zal Nacho waarschijnlijk vervangen in de openingswedstrijd tegen , waar hij herstelt is van een lichte blessure.

Zidana kan echter makkelijk de overstap maken naar vier verdedigers, waar Ramos en Varane dan centraal zullen spelen. Nieuwe aankoop Mendy hoopt Marcelo te vervangen, ongeacht het systeem dat Zidane kiest, terwijl Carvajal, geschorst voor de openingswedstrijd tegen Celta de Vigo, de concurrentie moet aangaan met Álvaro Odriozola .

Middenvelders

Het middenveld is in theorie een sterk punt van Real, maar bleek in de praktijk vorig seizoen een probleemgebied.

Noch Luka Modric noch Toni Kroos bereikten hun topvorm, terwijl Casemiro traag was en de jonge Uruguayaanse Federico Valverde het nog steeds waar moet maken.

Isco en James Rodríguez hebben de technische kwaliteiten, maar Zidane is onzeker over hen. De Colombiaan is vrij om te vertrekken als hij een geschikte club kan vinden.

Zidane was wanhopig om Paul Pogba over te nemen van om de kern van Madrid op te frissen, maar voorzitter Florentino Pérez lijkt meer van plan om Donny van de Beek van vast te leggen.

Als Madrid er niet in slaagt om nog een centrale speler binnen te halen, kan Zidane gedwongen worden om voor een 4-4-2-syteem te kiezen. Hij kan zodoende spelen met meer spelers die hij op niveau schat.

Mocht de coach daarvoor kiezen, dan kan Eden Hazard links op het middenveld worden gebruikt en Lucas Vázquez op de rechterflank.

De belangrijkste vraag is of het trio van Casemiro, Kroos en Modric voldoende gemotiveerd is, omdat ze alles eerder al hebben gewonnen met Real. De komst van een hongerige nieuwe speler zou de perfecte manier zijn om een middenveld op te schudden, waarvan velen vrezen dat het oud is geworden.

Aanvallers

Karim Benzema eindigde vorig seizoen in de vorm van zijn leven en Hazard is ook gegarandeerd van een plek in de basisopstelling.

Als Real met drie aanvallers gaat spelen, kan Hazard op zijn favoriete positie op de linkerflank spelen, met Benzema in het midden en Vázquez , Vinícius Júnior of Gareth Bale op de rechtervleugel.

De aanvaller uit Wales komt momenteel in de plannen van Zidane voor, maar hij is mogelijk nog steeds in het Bérnabeu wanneer de transferperiode sluit, waardoor hij mogelijk nog een nieuwe kans krijgt.

Vinícius kende een prima debuutseizoen op de linkerflan en verdient de kans om zijn basisplaats te behouden, zij het aan de rechterkan. In zwaardere wedstrijden zou Zidane echter kunnen kiezen voor Vázquez's arbeidsethos en verdedigende kwaliteiten boven de Braziliaan.

Marco Asensio hoopte die plek op de vleugel te verdienen, maar vanwege een zware knieblessure is de Spanjaard het grootste deel van het seizoen uitgeschakeld.

Jovic zal zijn wedstrijden krijgen wanneer Benzema rust krijg en kan soms in de aanval spelen met de Fransman in een 4-4-2.

Real heeft veel opties, maar tot dusver is er nog geen sprake geweest van een consistent betrouwbare strategie.

Trainer

Zidane voelt de grond onder zijn voeten al warm worden na een matige voorbereiding, waarin Real slechts twee van de zeven wedstrijden won.

De Fransman heeft nog geen vaste formatie gevonden en Real wacht mogelijk een stroeve start van het seizoen ondat hij met zijn ploeg blijft expirimenteren totdat hij iets bedankt dat werkt.

We zagen het vanaf zijn eerste periode dat Zidane soms met meer geluk dan wijsheid succes boekt. De uiteindelijke strategie van Real zou dus voor kunnen komen uit iets dat hij in de voorbereiding niet eens heeft getest.

Ondanks zijn status als clublegende, zou het geen verrassing zijn als Pérez de bijl zou hanteren als de resultaten tegenvallen tijdens de eerste paar maanden van het seizoen.

Hoe Real Madrid zou kunnen spelen

Het hangt allemaal of van welk systeem Zidane kiest, nadat hij in de voorbereiding 4-3-3, 4-4-2 en 3-5-2 gebruikte. Er is maar een handvol spelers die gegarandeerd een basisplaats hebben: Hazard, Benzema, Ramos en Varane.

Lees beneden verder

Het 3-5-2-systeem kan soms worden gebruikt, maar de selectie heeft niet genoeg centrale verdedigers om er altijd mee te spelen, dus is een van de andere formaties waarschijnlijker.

Gezien de bekendheid, lijkt de 4-3-3 een betere keuze te zijn voor Real.