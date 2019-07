Hoe Real Madrid 300 miljoen zou kunnen vangen voor wisselspelers

De Spaanse grootmacht heeft al 120 miljoen euro verdiend aan verkochte spelers en men denkt nog steeds Paul Pogba te kunnen halen.

Met geld smijten was het makkelijkste deel van 's transferzomer, waarin de club tot nu toe 315 miljoen euro investeerde in de hernieuwde selectie.



Maar nu komt de moeilijkste taak: de financiële balans in orde maken. En dan hopelijk genoeg geld genereren met een aantal transfers om nog één grote ster binnen te halen.



Paul Pogba staat nog steeds op het zomerse verlanglijstje van trainer Zinédine Zidane en, zoals we dankzij hemzelf en zaakwaarnemer Mino Raiola allemaal weten, is de Franse middenvelder op zoek naar een nieuwe uitdaging.



Het goede nieuws voor alle betrokken partijen is dat Real goede papieren heeft om de transfersom te betalen die nodig is om te overtuigen om afscheid te nemen van de speler waaraan men drie jaar geleden nog 105 miljoen euro spendeerde.



De Madrilenen hebben een selectie vol waardevolle troeven.



Tot nu toe heeft Real al 120 miljoen euro opgehaald door de verkoop van slechts vier spelers die nooit meer dan reserve waren: Mateo Kovacic (45 miljoen), Marcos Llorente (35), Raul De Tomas (20) en Theo Hernández (20). Ondertussen zijn Sergio Reguilón, Luca Zidane en Martin Ödegaard allemaal verhuurd om de enorme selectie van Zidane kleiner te maken.



De Spanjaarden hebben er vertrouwen in dat er nog meer kan worden verdiend als Jesús Vallejo, Borja Mayoral en Dani Cebalos (al heeft voor laatstgenoemde slechts een huurdeal voorgesteld) van de hand worden gedaan. Alledrie werden ze deze zomer Europees kampioen met Spanje Onder-21. Bovendien wordt Mariano Díaz aangeboden bij clubs in Engeland en Italië. Slechts een jaar na zijn terugkeer in Bernabéu is de aanvaller al niet meer nodig.



In theorie zou het wegdoen van ongewilde supersterren makkelijker en lucratiever moeten zijn. Het is in werkelijkheid echter moeilijker dan gedacht.

Tot nu toe zijn er geen aanbiedingen binnengekomen voor Keylor Navas, Isco en Gareth Bale - drie spelers die hoofdrollen speelden in Real's drie -zeges op rij.



Vooral het gebrek aan interesse in Bale is voor Real frustrerend. De Welshman heeft namelijk weinig zin om zelf een vertrek makkelijker te maken.



"Hij heeft een geweldig leven en een mooi huis in Spanje", benadrukte Jonathan Barnett, de zaakwaarnemer van Bale.



"Ik denk dat er iets uitzonderlijks moet worden gedaan om hem weg te krijgen en huurtransfers zijn sowieso uitgesloten."



Dat is onmiskenbaar waar, zoals ook blijkt uit de huidige impasse over de transfer die James Rodríguez leek te gaan maken naar .



Carlo Ancelotti wil in Napels graag worden herenigd met zijn voormalige pupil, maar clubpresident Aurelio De Laurentiis heeft al laten weten dat Los Blancos een te hoge transfersom vragen.



"James is in onze harten, vooral in het hart van degene die hem beter coacht dan iedereen: Ancelotti", sprak De Laurentiis tegen Radio Kiss Kiss. De Colombiaan en de Italiaanse trainer werkten eerder samen bij Real en .



"James' probleem is dat we zaken moeten doen met Real Madrid. We moeten hard zijn, we willen niet toegeven aan de onrechtvaardige eisen van Real."

De Laurentiis probeerde ook te onderhandelen over een huurtransfer van James, vergelijkbaar met de deal waardoor hij twee jaar in Beieren kon spelen. Real wil de speler echter alleen verkopen nadat hij de Duitse club verzocht om geen gebruik te maken van de optie tot koop.



Het standpunt van de Madrilenen ten aanzien van Ceballos was aanvankelijk hetzelfde. Zidane wilde de Spanjaard best permanent laten gaan. Arsenal heeft zich nu gemeld voor een huurtransfer en als die overstap realiteit wordt, zou Real deze zomer een transfersom mislopen die kan oplopen tot 40 miljoen euro.



Dat kan nogal een probleem worden, aangezien de club weet dat men 150 tot 180 miljoen nodig heeft om Pogba te kunnen halen. Want Manchester United wil uiteraard een flinke winst maken op hun meest spraakmakende speler.



Als gevolg daarvan hoopt Real een slordige 160 miljoen te ontvangen met de verkoop van Bale (60 miljoen), James en Isco (allebei 50). Daarmee zou de transferomzet deze zomer op 280 miljoen komen.



De waarde van Navas wordt ondertussen geschat op tien miljoen, terwijl transfers van Mariano Díaz, Vallejo en Mayoral de totale inkomsten tot ver boven de 300 miljoen zouden moeten brengen. Bovendien zou Ceballos de club een huursom opleveren als hij inderdaad tijdelijk naar Noord-Londen verhuist.



Tot nu toe heeft Real goede zaken gedaan door te cashen met de verkoop van overbodige spelers en door nog een aantal spelers met een fatsoenlijke winst weg te doen, heeft de club meer dan genoeg geld op de bank om alle bedenkingen over Financial Fair Play te kalmeren.



Maar als de Koninklijke zich nog wil versterken met Pogba is het essentieel dat Bale, James en Isco voor een lucratief bedrag vertrekken. Bovendien zal dat zo snel mogelijk gedaan moeten worden.



United zal de Fransman immers niet willen uitzwaaien als men niet genoeg tijd heeft om een vervanger te kopen. De tijd dringt dus.



De grote zomerse uitverkoop van Real Madrid staat op het punt om nóg chaotischer te worden.