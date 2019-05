Hoe presteerde Lionel Messi tot nu toe tegen Liverpool in de Champions League?

De superster van Barcelona is topscorer van Spanje en van Europa, maar hoe presteerde hij tot nu toe tegen de ploeg van Jürgen Klopp?

Lionel Messi gaat maar door met het verleggen van grenzen en ook op 31-jarige leeftijd vertoont hij nog geen tekenen van slijtage. Momenteel gaat hij aan kop in de strijd om de Europese Gouden Schoen en is hij topscorer in de met tien goals.

Messi scoorde tweemaal tegen en is met 'zijn' de favoriet om de Champions League te winnen nu serieuze kandidaten als , en vroegtijdig zijn geëlimineerd. Toch zal men zich in Barcelona nog niet rijk rekenen, want met treft het een geduchte concurrent in de halve eindstrijd.

De Engelse titelkandidaat stond vorige editie in de finale en is nu nog beter ingespeeld dan toen. Ook staat er een beduidend betere keeper op doel en dat is een extra uitdaging voor Messi, die een opvallend slechte statistiek moet overleggen tegen de Reds. Verbazingwekkend genoeg is Liverpool een van de zes teams waartegen Messi nog nooit scoorde.

Tegen 31 andere ploegen had hij daar absoluut geen moeite mee, maar tegen Liverpool lukte het dus vooralsnog niet, terwijl hij daar in seizoen 2006/07 (op weliswaar nog erg jonge leeftijd) toch tweemaal de kans voor heeft gehad in de achtste finales van de Champions League.

Het treffen eindigde uiteindelijk in 2-2 over twee duels en de Engelsen gingen op basis van uitdoelpunten door. Liverpool won met 1-2 in Camp Nou dankzij goals van John Arne Riise en Craig Bellamy. Zodoende was een 0-1 zege van Barcelona op Anfield niet voldoende om de kwartfinales te bereiken.

Inmiddels leven we in een ander tijdperk en krijgt Messi opnieuw de kans om toe te slaan nu Barcelona en Liverpool elkaar woensdagavond eerst in Spanje treffen en dan volgende week dinsdag opnieuw de degens kruisen. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale van de Champions League op tegen of . De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 0-1 in Londen.

Tegen welke teams scoorde Messi nog nooit in de CL?

Club Goals Assists Wedstrijden gespeeld Aantal minuten 0 2 2 119 Atletico Madrid 0 0 4 360 Rubin Kazan 0 0 4 237 Inter 0 0 3 270 Liverpool 0 0 2 180 0 0 1 70

* Voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2019.