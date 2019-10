Hoe 'naïeve' Holtby afgleed van Bundesliga-ster tot reserve van Blackburn

De voormalig middenvelder van Tottenham Hotspur is terug in Engeland, maar nu zonder de druk die zes jaar geleden te veel voor hem was.

Tottenham had in januari 2013 een probleem toen Sandro wegviel met een zware blessure en besloot Lewis Holtby eerder naar Engeland te halen om het op te lossen.

De jonge Duitser zou eigenlijk pas in de zomer overstappen van , maar hij kreeg toestemming om eerder van de naar de Premier League te verhuizen.

De blondharige middenvelder had al bijna 100 duels in de hoogste Duitse afdeling op zijn naam staan, dus de Londenaren verwachtten dat hij weinig aanpassingstijd nodig zou hebben.

Holtby was op dat moment captain van Duitsland Onder-21 en alles leek te wijzen op een toekomstig supersterrendom, vooral omdat hij al drie A-interlands op zijn naam had staan.

De overstap naar de intensieve Premier League kan een talent maken of breken en in dit geval bleek het tegen alle verwachtingen in een gevalletje te veel, te snel voor de toen 21-jarige Holtby

Hij had moeite met het tempo en de fysieke manier van voetballen en Holtby raakte gefrustreerd door het gebrek aan speeltijd. Bovendien gaf hij onlangs aan dat het tussen de oren niet helemaal goed zat destijds.

"Het was zeker frustrerend omdat ik goede periodes kende waarin ik voelde dat ik meer speeltijd verdiende. Maar ik verwachtte vooral meer van mezelf. Ik dacht dat ik zou slagen", stelde Holtby eerder dit jaar bij The Independent .

"Ik dacht dat ik genoeg kwaliteit had, maar misschien was ik een beetje naïef. Ik maakte te veel overhaaste beslissingen en was niet zo professioneel als ik nu ben in veel opzichten. Ik heb door de jaren heen veel bijgeleerd en denk dat ik dingen anders aan zou pakken als ik nu daar was."

Holtby was vastbesloten meer aan spelen toe te komen en besloot zich in 2014 te laten verhuren aan , al bevond die club zich in de degradatiezone van de Premier League.

Felix Magath had echter niet het idee dat dit goed uit zou pakken en beschuldigde de jonge Duitser ervan dat hij geen vechter zou zijn, terwijl Holtby juist tegen allerlei vooroordelen heeft moeten knokken.

Eerst werd hij uit de jeugd van gezet omdat hij te klein was en later liet hij bij HSV zien wel degelijk tegen degradatie te kunnen knokken.

Gek genoeg debuteerde hij in het topvoetbal onder Magath bij Schalke in 2009. Huurperiodes bij Bochum en Mainz zouden volgen en Holtby kwam volledig tot zijn recht onder de vleugels van THomas Tuchel.

Hij vormde een dodelijk trio met Adam Szalai en André Schurrle en hielp Mainz zodoende aan zeven overwinningen op rij in 2010. Zelfs het grote werd afgetroefd.

Na een sterk seizoen bij Mainz keerde Holtby terug bij Schalke, waar hij als verdedigende middenvelder werd neergezet. Toch blonk hij nog uit met zes treffers.

Het jaar daarop mocht hij zich in de bewijzen en met een heerlijke wedstrijd tegen bevestigde hij zijn status van toptalent. In november 2012 gaf hij beide assists in de wedstrijd die in 2-2 eindigde.

Kort daarna volgde zijn totaal mislukte avontuur in de Premier League en Holtby werd gedwongen om met de staart tussen de benen terug te keren naar Duitsland.

Bij HSV was er echter niets meer te zien van zijn twijfels, want hij stond op toen zijn ploeg hem het hardste nodig had. Toch kon hij in zijn eentje niet voorkomen dat de ploeg in 2018 van het hoogste niveau afdaalde naar de Tweede Bundesliga.

Holtby werd wel topscorer en kreeg enkele lucratieve aanbiedingen, maar bleef de club trouw en ging zelfs akkoord met een flinke salarisverlaging om de club te blijven dienen die hem een nieuwe kans had geboden.

In het eerste seizoen op het tweede niveau greep de ploeg nipt naast promotie en de fans waren dan ook woest dat het contract van Holtby, een van de sterspelers, niet werd verlengd.

Een online petitie werd duizenden keren ondertekend, maar het kon niet voorkomen dat Holtby in de zomer van 2019 transfervrij was. Het lot bracht hem vervolgens terug naar Engeland.

Championship-club Blackburn haalde hem in september binnen en sindsdien kwam hij slechts tot twee invalbeurten, dus een nieuwe strijd om speelminuten in Engeland lijkt zijn vooruitzicht.

Holtby hoopt dat er nog verbetering mogelijk is. "Het is nooit te laat om mijn hoge niveau van het begin van mijn carrière weer terug te vinden", stelde hij bij The Independent .

"Ik speelde in de Champions League en het nationale team. Dan ben je een hotshot en je wilt altijd terug naar dat level. Ik denk dat ik het nog steeds in me heb."

Holtby vierde vorige maand pas zijn 29e verjaardag, dus het is zeker nog niet definitief te laat voor de Duitse ster van weleer...