Hoe Liverpool plande om Koulibaly te halen als Van Dijk niet kwam

De Senegalese verdediger verscheen in 2017 op de radar bij the Reds en heeft zichzelf sindsdien ontwikkeld tot een speler van wereldklasse.

De lijst bevatte maar vier namen. Vier verdedigers die direct het verschil konden maken voor een team met extreem hoge ambities.

's recruitment team, geleid door sportief directeur Michael Edwards, was al enige tijd op zoek naar een centrumverdediger. Ze waren bereid grof geld uit te geven om trainer Júrgen Klopp aan een leider te helpen in de laatste linie.

"Wat het ook kost", was de boodschap en in de lente van 2017 achtte de club zich klaar om een stap te maken nadat honderden en honderden wedstrijden over de hele wereld bekeken waren.

Spelersmakelaars waren gepolst, achtergronden gecheckt en gedetailleerde rapporten werden gevuld en beoordeeld tot Edwards en zijn team twee lijstjes over hadden. Lijst A en lijst B.

Op de B-lijst stonden jonge spelers die binnen twee of drie jaar konden worden doorontwikkeld tot topspelers. Namen als Manuel Akanji, Eder Militao en Jamaal Lascelles stonden op dit overzicht.

De A-lijst was anders en richtte zich volledig op spelers die direct het verschil konden maken. Spelers die het team en vooral Joël Matip en Dejan Lovren naast hen beter zouden maken bij Liverpool. De 'slam dunks', zoals Klopp ze noemde.

Jerome Boateng stond op die lijst. De verdediger werd begeerd door en Klopp kende hem nog van zijn tijd in de . Met zijn 28 jaren was hij de oudste van de lijst en bovendien een speler met een blessureverleden.

Aymeric Laporte werd ook serieus overwogen. Hij heeft zich inmiddels opgewerkt tot sleutelfiguur voor Pep Guardiola bij , maar Liverpool had de Fransman ook al vroeg op de korrel.

City's vergaande interesse, plus het feit dat hij voor Athletic Club - dat altijd wijst naar de peperdure afkoopclausules en directe betaling - waren echter significante obstakels voor een mogelijke transfer.

Het was Virgil van Dijk - en Liverpool heeft dit altijd benadrukt - die bovenaan de lijst stond. Klopp zag de Nederlander in 2017 live in actie tijdens de League Cup en noemde hem een talent van wereldklasse. "Hij moet het worden", vertelde hij zijn staf.

En die andere naam op de lijst? Die staat deze week tegenover Liverpool als ze hun jacht op titelprolongatie in de aanvangen met een wedstrijd tegen .

Kalidou Koulibaly maakte vorig seizoen al veel indruk toen hij op bezoek kwam in Anfield. Hij verloor met de Italianen, maar hield wel Mohamed Salah in bedwang en was de beste verdediger waar de Engelsen tegenover kwamen te staan in Europa.

"Zo goed, zo sterk. Hij heeft alles", zei iemand van de technische staf na de cruciale 1-0 zege in de groepsfase. De Senegalees had echter al eerder indruk gemaakt met zijn snelheid, kracht en nauwkeurige passing.

Zijn trainer Carlo Ancelotti noemt hem dan ook de beste centrumverdediger ter wereld. "Hij hoort in de categorie van Paolo Maldini, Lilian Thuram en Thiago Silva", stelde de ervaren coach in maart.

Een paar weken later verklaarde Ancelotti dat zijn pupil 'zeker 150 miljoen euro' waard was. Manchester United werd afgelopen zomer ook weer met hem in verband gebracht, zoals eigenlijk elk jaar sinds hij in 2014 overstapte van Genk naar Napoli.

Ook Liverpool had hem willen hebben als de jacht op Van Dijk onsuccesvol was geweest. De club moest ver gaan om zo ver te krijgen dat ze hem in de zomer van 2017 lieten gaan.

Toen lukte het niet en Edwards en zijn team bleven vechten voor de transfer die in januari echter alsnog van de grond kwam voor 84 miljoen euro. Anders had men vorig jaar zomer alsnog een poging gewaagd voor Koulibaly.

De Senegalees kent deze jaargang een mindere periode. Zo werd hij bekritiseerd na zijn knullige eigen goal tegen waardoor de grote concurrent toch nog met de 4-3 zege aan de haal ging.

Toch blijft het vertrouwen in hem onverminderd groot. "We weten dat hij een van de sterkste verdedigers ter wereld is", prijst voormalig ploegmaat Raul Albiol.

"Hij moet gewoon kalm blijven en we moeten hem het werk laten doen", vervolgt hij. Koulibaly werd zondag luidkeels toegezongen door de fans tijdens de zege op in San Paolo.

Liverpool heeft natuurlijk geen spijt van haar afweging. Ze moesten weliswaar lang wachten op hun eerste keuze, maar Van Dijk's impact is enorm gebleken sinds zijn komst op Anfield

Hij won de Champions League en werd PFA Speler van het Jaar, terwijl hij vorige maand door de UEFA werd uitgeroepen tot beste Verdediger van het Seizoen en Beste Speler van het Jaar.

Daarnaast is hij de topfavoriet om de Ballon d'Or te winnen. Klopp vindt hem nog steeds de beste ter wereld en Vincent Kompany suggereert dat hij zelfs de beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League is.

Verwacht werd dat Van Dijk en Liverpool minder sterk zouden zijn dan vorig seizoen, maar van verzadiging is absoluut geen sprake, zoals dat er bij wel langzaamaan in sloop als kampioen van Europa.

Liverpool oogt voorlopig vastbesloten om haar status van Europa's beste te bevestigen en het verslaan van Koulibaly & Co is een mooie manier om daarmee beginnen.