Hoe Liverpool de concurrentie aftroefde met de komst van Van den Berg

De zeventienjarige Nederlander is de eerste aankoop van de zomer van the Reds geworden voor een bedrag van anderhalf miljoen euro.

heeft zich laten gelden.

Sepp van den Berg is de eerste aanloop van the Reds deze zomer, nadat de zeventienjarige voor anderhalf miljoen euro werd aangenomen van .

De komst van een Nederlandse centrale verdediger op Anfield zou de supporters enthousiast gemaakt hebben. Zij hoopten dat de club fors zou investeren nadat ze zich afgelopen seizoen tot kampioen van Europa kroonden. Velen hadden echter gehoopt op Matthijs de Ligt, de felbegeerde aanvoerder van , maar in plaats daarvan werd een relatief onbekende speler uit de gehaald.

Hoe dan ook, Liverpool is enthousiast over de komst van Van den Berg. Zij zijn in de overtuiging dat ze een coup hebben gepleegd een om de jongeling ervan te overtuigen om de belangstelling van andere clubs te negeren om zich aan te sluiten bij de ploeg van Jürgen Klopp.

Van den Berg was een gewilde speler. bood twee miljoen euro voor hem in januari, terwijl hij deze zomer gevolgd werd door zowel Ajax en als de Duitse kampioen .

Alle clubs hebben sterke pitches gedaan richting de tiener en zijn vertegenwoordigers. Ajax en PSV zijn clubs met een rijke geschiedenis in het promoten en ontwikkelen van getalenteerde voetballers. Van den Berg heeft al 22 Eredivisie-wedstrijden op zijn naam staan en zou de kans hebben gekregen om voldoende minuten te maken bij de grote Nederlandse clubs. Zowel Ajax als PSV moeten deze zomer hun verdediging nieuw leven inblazen.

Het aanbod van Bayern zou ook verleidelijk zijn geweest. De reputatie van de als een plek waar jonge spelers kunnen schitteren groeit. De clubs uit Beieren staat daarnaast bekend om zijn traditie, goede faciliteiten en de kans om de spelen om de prijzen.

Van den Berg koos echter voor Liverpool. Het werk van sportief directeur Michael Edwards, hoofd van de scouting Dave Fallows en, in het bijzonder, hoofdscout Barry Hunter waren de sleutel in zijn komst. Ze zagen de speler als iemand die het potentieel heeft om in het eerste elftal te komen te spelen en vervolgens wisten ze hem ervan te overtuigen dat de Merseyside de plek was om te zijn. Ze vertelden hem dat er een echt pad is voor jonge spelers onder Klopp, die niet het type manager is dat spelers slechts als voorraad gebruikt. The Reds , zo is verteld, leggen alleen diegenen vast die volgens hen het potentieel hebben om voor hun eerste team te spelen.

"Ik denk dat ik mij hier het beste kan ontwikkelen en hopelijk krijg ik veel speeltijd toebedeeld", zei Van den Berg na zijn komst. "Liverpool is in mijn optiek de grootste club ter wereld."

Hij besprak ook de invloed van zowel Klopp als, uiteraard zijn landgenoot Virgil van Dijk. "Hij is in mijn ogen momenteel de beste verdediger ter wereld, dus ik kan veel van hem leren", voegde hij eraan toe.

Liverpool ziet overeenkomsten tussen Van den Berg en Joe Gomez, die in 2015 als achttienjarige werd overgenomen van Charlton Athletic. De spelers delen een zaakwaarnemer en ze zouden ook veel karakteristieken gemeen hebben. Net als Gomez wordt van Van den Berg gezegd dat hij volwassen is voor zijn leeftijd, hij is fysiek vroegrijp - hij is al 1,89 meter lang - en voelt zich erg comfortabel in balbezit voor een jonge verdediger. Zijn coach in Zwolle, van december tot mei, was Jaap Stam, een van de beste centrale verdedigers ter wereld in zijn tijd bij PSV, , SS en .

Het aanpassingsproces zou soepel moeten verlopen. Van den Berg spreekt al perfect Engels en Liverpool is van plan hem in de voorbereiding rond het eerste team te betrekken. Hij kan bijvoorbeeld verwachten dat hij volgende maand meereist met de ploeg naar de Verenigde Staten, ondanks dat hij waarschijnlijk het seizoen gaat beginnen bij Onder-23 van the Reds .

Gomez vestigde zich natuurlijk snel als een eerste elftal-speler vier jaar geleden, nadat hij doorbrak in Brendan Rodgers' team als linksback. Dat was echter een ander Liverpool, een minder gevestigd team met lagere verwachtingen. In plaats daarvan verwachten de verantwoordelijken van the Reds dat Van den Berg in de voetsporen treedt van een andere Nederlander, Ki-Jana Hoever, door deel uit te maken van de 'ontwikkelingsgroep' en zijn tijd te verdelen tussen Melwood en de Academie in Kirkby.

"Op de langere termijn hoop ik dat ik hier zoveel mogelijk kan spelen voor de club", aldus Van den Berg. "Op de korte termijn is mijn doel om onderdeel te zijn van het eerste team, mezelf te ontwikkelen, in het team te groeien en te zien hoe het gaat. Op de lange termijn wil ik hier echt een legende zijn."

Hoever heeft natuurlijk zijn debuut al gemaakt in het eerste elftal en hij en Van den Berg hadden teamgenoten kunnen zijn tijdens het EK Onder-17 van deze zomer in Ierland, dat door Nederland gewonnen werd. Van den Berg werd echter elf dagen te vroeg geboren om in aanmerking te komen. Hij is daarentegen al een vaste waarde bij Nederland Onder-19.

En zo is hij de eerste aankoop van wat een vrij rustige zomer op Anfield dreigt te worden. De geluiden van de club suggereren dat er weinig of geen grote aankopen zullen volgen, ondanks dat de club regelmatig in verband wordt gebracht met een groot aantal spelers. Het was niet noodzakelijk wat fans willen horen, maar de berichten van binnenuit zijn op zijn minst consistent. Het plan is om zich op jongere spelers te richten en de ontwikkeling van degenen die al bij de club spelen aan te moedigen.

Van den Berg past in dat profiel. Het zal interessant zijn om te zien hoe snel de lange jongeling zich kan laten gelden op Anfield.