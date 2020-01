Hoe Lille-middenvelder Boubakary Soumaré het 'Pogba-probleem' van Man Utd kan oplossen

De twintigjarige middenvelder heeft veel bewonderaars in de Europese top, maar het zal een lieve duit kosten om hem in januari los te weken bij Lille.

Paris Saint-Germain heeft er de laatste jaren een kwalijke gewoonte van gemaakt om talentvolle spelers uit de jeugdopleiding te verliezen.

Kingsley Coman speelt bij , terwijl bijvoorbeeld ook Dan-Axel Zagadou, Moussa Diaby en Moussa Dembélé elders doorbraken. Het verlies van middenvelder Boubakary Soumaré raakt echter het hardst.

De twintigjarige Fransman keerde de Parijzenaars in 2017 de rug toe om zijn eerste profcontract te tekenen bij , waar hij direct aanspraak maakte op een basisplaats.

"Toen we hem voor het eerst zagen, vroegen we ons direct af wie dit in vredesnaam was", bekende Patrick Collot, voormalig reserveteamtrainer van Lille, aan France Football. "Hij was zo kalm en technisch voor een middenvelder, terwijl hij ook sterk is en kracht heeft. We wisten dat hij heel snel op een enorm hoog niveau zou komen."

En gelijk kreeg Collot. Soumaré heeft al meer dan 60 wedstrijden in het eerste gespeeld, waaronder zes in de mede dankzij hem behaalde . Door zijn snelle opmars is de middenvelder spoedig onhoudbaar als de Europese top echt aan hem gaat trekken.

Van alle jonge talenten in de heeft Soumaré vermoedelijk de grootste kans om te vertrekken in januari. Lokale media meldden al dat meer dan twintig scouts zijn verrichtingen wekelijks volgen.

is nadrukkelijk geïnteresseerd in zijn diensten, die voor zo'n 60 miljoen euro te koop zijn. en worden ook genoemd als potentiële nieuwe werkgever.

Toch is het vooral de Premier League die aantrekkingskracht op de jongeling uitoefent. Wolverhampton wilde hem in de zomer al halen en kan het opnieuw proberen, terwijl en Tottenham ook mogelijke vervolgstappen zijn.

Soumaré heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar bij Lille en de kans dat hij nogmaals bijtekent (in het eerste jaar na zijn komst verlengde hij al eens), is klein. Hij is simpelweg toe aan een groter podium.

Soumaré verkopen biedt Lille ook een makkelijke uitweg naar het financieel gezond maken van de club, al is voorzitter Gerard Lopez niet happig op het zomaar verkopen van zijn in Parijs geboren pareltje.

"Hij is een van de besten op zijn positie", meldde hij in oktober aan Voix du Nord. "Soumaré is technisch met een ongelooflijke hoeveelheid fysieke kracht, waarmee hij heel vaak balbezit herovert. Hij is een moderne nummer 6 of 8. We gaan hem heel snel terugzien bij de Franse nationale ploeg."

"Hij heeft een duidelijke visie van wat hij wil en werkt keihard om daar te komen", besluit Lopez over zijn stormachtig ontwikkelende middenvelder.

Die lofzang kun je natuurlijk zien als slimme manier om viervoudig jeugdinternational Soumaré goed in de markt te zetten tijdens een mogelijk verkoopmoment, maar de bestuurder krijgt veel bijval.

"Ik heb twee jaar met hem gewerkt en hij is nu al een heel complete speler", meldt Frankrijk Onder-21 coach Sylvain Ripoll. "Bouba kan op een tweemans- en driemansmiddenveld uit de voeten. Zijn vertrouwen groeit en hij wordt nog steeds volwassener."

Nu de toekomst van Paul Pogba en Tanguy Ndombele onzeker is bij respectievelijk Manchester United en , is het niet moeilijk om je voor te stellen hoe de vergelijkbare Soumaré in hun voetstappen treedt.

"Hij domineerde Ndombele vorig jaar", verwijst Lopez naar een 2-2 gelijkspel tegen Lyon, waarbij Soumaré zijn eerste en tot nu toe enige profgoal scoorde. "En Ndombele is niet zomaar iemand, want hij mocht naar the Spurs. Bouba zal ook bij een grote topclub eindigen."

Hoewel hij met zijn optredens vaak vergeleken wordt met Pogba, is zijn levensstijl meer vergelijkbaar met een andere landgenoot: -middenvelder N'Golo Kanté.

"Hij is heel erg gericht op zijn familie en is nog steeds betrokken bij zijn oude buurt. Hij blijft in zijn coconnetje. Als hij even tijd heeft, keert hij er altijd terug", stelde voormalig Luca Spurio tegenover France Football. "Bouba is bezig met familie, vrienden of voetbal."

Dus als er geen vraagtekens zijn over zijn techniek, afkomst en mentaliteit, waar kan Soumaré dan nog verbeteren? "Hij gebruikt nog maar veertig procent van zijn potentieel", is trainer Christophe Galtier overtuigd.

"Hij moet zijn defensieve overzicht nog verbeteren, meer notie nemen van wat achter hem gebeurt. Maar dat komt met ervaring. Hij moet dus gewoon veel wedstrijden spelen."

Als hij echt nog niet eens de helft van zijn kunnen etaleert, is Soumaré een waardevolle aanwinst voor welke club dan ook.