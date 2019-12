Hoe lang moet Liverpool Alisson missen na rode kaart?

De Braziliaanse doelman mist sowieso de derby tegen Everton na zijn rode kaart tegen Brighton, maar hoe veel wedstrijden gaat zijn schorsing duren?

verlengde zaterdag haar ongeslagen reeks in de Premier League met een zege op Brighton, maar vlekkeloos was het optreden allerminst.

Virgil van Dijk scoorde twee keer in zes minuten tijd en daarmee leek het een routinematige overwinning te worden - tot Alisson na rust klunzig hands maakte buiten zijn eigen strafschopgebied.

De Braziliaanse sluitpost stormde ver zijn doel uit met opgeheven handen om Leandro Trossard's poging te blokken en kreeg rood zodra zijn arm de bal raakte.

Scheidsrechter Martin Atkinson bekeek de beelden van de VAR en bleef bij zijn oordeel. Rerservedoelman Adrian moest de laatste twintig minuten volmaken en door een snelle goal van Brighton werd het billenknijpen voor de koploper.

Verder dan een rake vrije trap van Lewis Dunk kwamen de bezoekers echter niet, dus bleef het 2-1, waarmee Liverpool twee punten uitliep op titelconcurrent .

Hoe zwaar is de schorsing van Alisson?

Hoewel directe rode kaarten in Engeland meestal resulteren in een schorsing van drie wedstrijden, hoeft Alisson slechts één wedstrijd toe te kijken.

Hij moet dus alleen de krachtmeting met stadgenoot missen en mag tegen en alweer keepen.

De duur van een schorsing hangt af van de ernst van de overtreding en aangezien Alisson niemand in gevaar bracht, is een milde schorsing genoeg.

Toch is het vervelend voor Liverpool, want hij ontbreekt bij de altijd beladen derby, nadat hij in het begin van het seizoen ook al een serie wedstrijden miste met een blessure.

Marco Silva's Everton heeft het lastig dit seizoen met slechts een zege in de laatste vijf wedstrijden. De ploeg staat maar één punt boven de degradatiestreep.

In de vorige Liverpool derby op Anfield werd het 1-0 voor de thuisploeg, die toen won dankzij een goal van Divock Origi in de zesde minuut van de blessuretijd.

Adrian deed het eerder dit seizoen goed als vervanger van Alisson, want hij excelleerde in de gewonnen strijd om de Europese Super Cup tegen , die werd beslist na strafschoppen.

Alisson ontving maandag de Yachine Trophée als erkenning van beste doelman ter wereld. Op de lijst van de Ballon d'Or eindigde hij op de zevende plaats.