Hoe Karim Benzema van Mourinho's kat uitgroeide tot Real's leeuw

De vaak bekritiseerde aanvaller verkeert in de vorm van zijn leven en is nu onomstreden onder trainer Zinédine Zidane.

'De Kat is een Leeuw' kopte AS afgelopen woensdag op haar voorpagina. In de bijgevoegde karikatuur werd Karim Benzema's hoofd afgebeeld als de koning van de jungle.

José Mourinho noemde de Franse aanvaller ooit een kat in 2010 en die gevleugelde uitspraak is het Spaanse journaille nooit vergeten.

"Als je geen hond hebt om te gaan jagen en je hebt wel een kat, dan neem je die maar mee. Je kunt er niet alleen op uit", schamperde de toenmalige trainer van .

Dat Benzema bijna tien jaar later nog altijd bij Real - misschien wel de meest tumultueuze club ter wereld - speelt, bewijst hoe sterk zijn ontwikkeling tot een van de beste aanvallers ter wereld is geweest.

Reeds in 2011 claimde Benzema zelf al dat hij veranderd was van een luie, ongemotiveerde speler tot een serieuze meerwaarde van het team.

"Ik ben geen kat meer, maar een leeuw", zei de Fransman, maar diverse ups en downs volgden in de jaren daarna. Pas nu kan hij echt claimen dat hij echt de 'koning van de jungle' is.

In februari 2018 moest Cristiano Ronaldo de fans nog oproepen om Benzema niet meer uit te fluiten nadat hij in het Bernabéu een grote kans miste bij een 5-2 stand tegen .

De nu 31-jarige Benzema zorgt al sinds 2009 voor verdeeldheid, toen hij overstapte van , maar dit seizoen is men voor het eerst eensgezind: Benzema is de beste speler van de ploeg.

Dat lijkt gezien de huidige vorm van Real misschien niet zo'n heel grote prestatie, maar we hebben het nog altijd over de ploeg die tussen 2016-18 drie keer de won.

In de afgelopen anderhalf jaar is er iets veranderd bij Benzema, die in seizoen 2017/18 tot slechts vijf treffers kwam in 32 competitiewedstrijden: een ronduit beschamend aantal voor een spits van Real Madrid.

Het was een verzachtende omstandigheid dat hij niet als een echte nummer 9 speelde, want hij moest Ronaldo ondersteunen, wat ook meteen de reden is waarom de Portugees hem zo uitdrukkelijk steunde.

Benzema zette zijn eigen belang opzij en werkte zo hard mogelijk om Ronaldo en de rest van het team van dienst te zijn. Hij toonde zeker wel klasse met zijn inzicht, en techniek, maar scoorde veel minder dan Ronaldo en in mindere mate Gareth Bale.

"We hadden een raket (Gareth) en een topscorer (Ronaldo), en dan was ik er nog, het radartje dat zorgde dat het allemaal werkte", analyseerde Benzema bij RMC Sport zijn aandeel in de gevreesde 'BBC-aanval'.

"Ronaldo was de afmaker en ik had een andere rol. Ik was meer betrokken bij de opbouw en probeerde ruimte te maken voor de rest."

Benzema kende zijn rol en trainer Zinédine Zidane wist dat ook. Hij steunde zijn aanvaller overal en vooral als hij werd afgerekend op zijn gebrek aan doelpunten.

"Zidane is als een stiefvader voor mij", vertelt Benzema over zijn Franse landgenoot - eveneens met Algerijnse wortels - en de spits betaalt het vertrouwen van Zidane nu terug met goals.

Sinds Zizou in maart terugkeerde in het Bernabéu, heeft Benzema 13 keer gescoord in 15 competitiewedstrijden. Dat is zijn beste gemiddelde ooit.

In Spanje maakte enkel Lionel Messi (21) meer goals in kalenderjaar 2019 dan Benzema (20). In de vijf Europese topcompetities kun je alleen Robert Lewandowski (22) en Kylian Mbappé (21) toevoegen aan die lijst.

Op dat niveau opereert Benzema tegenwoordig. Qua cijfers is dit een nieuw terrein voor de Fransman, maar toch komt de opmars van Benzema niet als een verrassing.

In 2017 liet hij bijvoorbeeld zijn klasse zien in de halve finale van de Champions League, toen hij zijn ploeg vrijwel eigenhandig langs stadgenoot hielp.

Sinds Ronaldo in juli 2018 vertrok naar , krijgt Benzema de kans om uit diens schaduw te stappen. Van bliksemafleider werd hij het eindstation en de butler van weleer levert.

Real faalde als ploeg door in de Champions League al in de achtste finales te worden uitgeschakeld en speelde ook in de competitie geen rol van betekenis, maar Benzema schittert.

Met 30 goals in alle competities was het zijn beste seizoen sinds 2011/12, toen hij 32 goals maakte. Zidane's terugkeer heeft hem bovendien extra vertrouwen gegeven, terwijl hij ook steeds slimmer wordt met zijn spel.

Benzema’s positionering en intelligentie op het veld zijn buitengewoon en beide kwaliteiten hebben hem geholpen om steeds op het juiste moment op de juiste plek te staan.

Nu hij voorin alle vrijheid krijgt, kan hij zijn kopkracht ook optimaal benutten, al is hij fysiek gezien niet de meest indrukwekkende spits die Real ooit heeft gehad.

Toch gescoorde hij in 2019 al negen keer met het hoofd, hetgeen vaker is dan welke speler dan ook uit een van de vijf Europese topcompetities.

Met 227 goals voor Real Madrid staat hij bovendien op de zesde plaats in de topscorerslijst van de club. Enkel Ronaldo, Raul, Alfredo Di Stefano, Santillana en Ferenc Puskas blijven hem voor.

Benzema kreeg jarenlang kritiek, maar de geweldige vorm in de nadagen van zijn carrière zorgt ervoor dat hij toch de erkenning krijgt die hij verdient. Big Benz is een icoon van Real Madrid.