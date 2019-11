"Hoe kan een wielrenner dat nou zeggen? Zij zitten zeven uur op een fiets!"

Radja Nainggolan wil dit seizoen bij Cagliari het ongelijk bewijzen van Internazionale.

De Milanenzen vertelden de middenvelder afgelopen zomer dat een tijdelijk afscheid de beste oplossing is voor beide partijen. De Belgische controleur weet dat hij het imago heeft van bad boy, maar volgens Nainggolan is de kritiek aan zijn adres soms behoorlijk oneerlijk.

"Ik wil hier laten zien dat Inter een fout heeft gemaakt", vertelt de strijdbare Nainggolan in een interview met Eleven Sports . "Ik speel goed en de resultaten van Cagliari zijn eveneens prima te noemen."

"Ik zie het als een grote overwinning, al wil ik ook weer niet te vroeg juichen. Als je nu eenmaal een stempel krijgt opgeplakt, dan blijft die daar ook zitten. Je komt er simpelweg niet meer vanaf."

"Ik las dat Sven Nys (voormalig Belgische wielrenner en veldrijder, red.) het niet kon geloven dat ik rookte. Maar hoe kan een wielrenner nou iets zeggen over een voetballer?", vraagt Nainggolan zich vol verbazing af.

"Zij zitten zeven uur lang op een fiets, terwijl ik anderhalf uur lang moet rennen. Dat is niet met elkaar te vergelijken. Er zijn heel veel spelers die roken. Bij het nationale elftal van België was ik altijd met zes of zeven spelers. Maar ik was altijd de enige die ze zagen roken."

Nainggolan kwam in 2018 in botsing met bondscoach Roberto Martínez en is derhalve niet meer beschikbaar voor de Rode Duivels . Het EK van volgend jaar is dus geen optie, zelfs niet met een andere bondscoach.

"Ik heb die keuze na lang nadenken gemaakt. Een andere coach brengt daar geen verandering in. Voorafgaand aan het WK vertelde Martínez me dat hij mij geen rol kan geven zoals ik gewend was bij . Terwijl ik nota bene in de halve finale van de stond. Toen is er iets geknapt. Nadien heb ik ook niets meer van hem gehoord."